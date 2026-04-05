不要命！鐵道花旗木大爆發 遊客闖鐵道拍照年年上演

火車來了！遊客冒險闖進鐵道旁拍照。（翻攝自臉書「來談鐵路」）

彰化縣二水鄉員集路的花旗木大爆發，清明連假吸引上萬遊客前來拍照、打卡，但不少遊客直接下到鐵道上取景，台鐵警方表示，此行為已違反《鐵路法》第57條第2項，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所，可罰1萬到5萬元，也呼籲民眾千萬別為了照相、取景，隨意侵入軌道。

該問題每到花季都會爆發，台鐵警方非常頭痛，該處歸員林站派出所管轄，該所人力嚴重不足，經常無法派員到場取締，而花旗木區旁邊有彰化縣警局源泉派出所，員警私下表示，他們只能巡邏、規勸，「鐵道內」的犯罪行為歸鐵路警察。鐵路警、彰化警都有難處，造成遊客越來越囂張，行徑越加離譜，變成火車司機靠近時都要猛按喇叭。地方認為，此觀光點，若要長期發展，最好的方式就是鐵道兩側均加裝護欄，如此一來，就能阻止亂象。

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員集路花旗木今年盛開期剛好在清明連假，人潮大爆發，但亂象橫生，不僅製造大量垃圾，更有民眾直接跑到鐵軌上與花旗木拍照，此照全被旁邊的遊客拍下，並PO到網路，引發諸多網友的撻伐，大罵「不要命了！」。

田中警分局源泉派出所就位在旁邊，員警表示，他們會不定時到現場巡邏，但只能勸導，由於遊客違規地點位於鐵道內，屬於鐵道警察的權責範圍。台鐵警方表示，遊客行為已違反《鐵路法》第57條第2項，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所，可罰1萬到5萬元，也呼籲民眾千萬別為了照相、取景，隨意侵入軌道。

民眾冒死在鐵道旁取景。（翻攝自臉書「來談鐵路」）

每年清明節，二水花旗木盛開，就會發生遊客進入鐵道拍照的亂象。（民眾提供）

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