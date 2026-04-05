日本遊客隨手拍台中車站 驚呼「這景象」日本已經很少見......

台中火車站。（資料照）

受鋒面挾帶強勁水氣影響，台中市昨（4）日降下滂沱大雨。一名來台旅遊的日本網友發文分享台中火車站外的雨勢及站內遊民聚集現象，意外引發台灣網友熱議。

該名日本網友在Threads 發文表示，台中車站當時下起豪雨，且站內遊民人數眾多，感嘆這種景象在近年的日本已相當罕見。照片顯示車站二樓空地聚集不少街友，與月台候車乘客形成對比。

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貼文曝光後，隨即引發台灣網友對台中火車站環境問題的批評，不少留言直指「台中車站好丟臉」、「留友看，日本人眼中的台中火車站」、「台中車站真的顏面掃地，謝謝盧秀燕」、「台中車站外面真的超臭」、「身為台中人真的覺得丟臉，希望各位台中人今年選舉可以好好選 把眼睛打開」，更有人狠酸市長盧秀燕，「留友看盧秀燕德政，連外國人都知道」、「這都要感謝台中市長啦，人家可是民調第一名的市長喔，中國國民黨的盧秀燕就是她」。

眼見貼文引發台灣人熱烈討論，原PO再度留言回應表示驚訝。他觀察到留言幾乎清一色在批評市長盧秀燕無能，並以此對比日本政壇，形容這就像日本民眾議論「綠色狸貓」的東京都知事小池百合子或學歷造假的伊豆半島前市長田久保真紀。原PO也坦言，發文初衷並非討論政治，感嘆台灣Threads用戶對政治議題表現得極度熱衷。

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