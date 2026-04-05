轟動！彰化漁民捕獲珍稀「巨無霸」午仔魚 重量級價碼賣出

一般午仔魚放在這尾「巨無霸」午仔魚身邊堪稱小巫見大巫。（圖由賴清美提供）

罕見！彰化縣佳倫號船長李聖全3日在外海捕獲一尾約1公尺長的午仔魚，秤重竟重達20台斤，驚呼「從沒捕過這麼大尾的午仔魚」，回到線西鄉塭仔港卸貨時吸引民眾圍觀，有人把一般尺寸的午仔魚放在這尾「巨無霸」午仔魚身邊，直呼是小巫見大巫；有老饕聞訊立即下手以4萬元價碼買走，漁民笑得合不攏嘴。

縣議員賴清美說，一般市場常見的養殖午仔魚體型較小，價格親民，10至15台斤的野生大午魚非常罕見，多被高價標下，沒想到現在竟然出現有重達20台斤的野生巨型午仔魚，真是非常罕見。

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午仔魚被稱為台灣第一魚，「一午、二鮸、三嘉鱲」的排名炒熱午仔魚的身價，在台灣一般小隻的午仔魚比較常見，但要超過10台斤的午仔魚是相當稀少，因此野生的午仔魚價格居高不下。曾有澎湖漁民釣獲一尾12台斤的午仔魚，成交價超過2萬5000元；另外更有漁民曾捕獲一尾重達18台斤的午仔魚，以3.5萬元高價售出；如今線西塭仔港出現20台斤的午仔魚更顯其珍貴。

捕獲這尾超大午仔魚的漁民李聖全說，他捕獲這尾午仔魚時也嚇了一大跳，從未捕過這麼巨大的午仔魚；回到漁港卸貨立即被一名老饕以4萬元價碼訂購，買回家自己烹調請朋友吃，該名老饕同時還買了2尾共8台斤重的午仔魚。

漁民李聖全（左）捕獲1尾約1公尺長的午仔魚，重達20台斤，堪稱「巨無霸」午仔魚。（圖由賴清美提供）

這尾午仔魚重達20台斤，吸引民眾目光。（圖由賴清美提供）

李聖全捕獲這尾超大午仔魚，以4萬元高價賣出。（圖由賴清美提供）

這尾約1公尺長的午仔魚，體型比一般午仔魚大上好幾倍。（圖由賴清美提供）

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