苗栗沙河溪溢堤住戶水淹2米 受災戶批清淤不力

住戶拿著拍攝的淹水影像，直跟縣長鍾東錦（右2）反映當時嚴重淹水情形。（記者張勳騰攝）

苗栗縣境昨天清晨下起強降雨，造成頭屋鄉沙河溪溢堤，積水不僅淹沒道路及約10住戶淹水，淹水最高2米，住家內滿目瘡痍；縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、頭屋鄉長徐鑫榮今（5）日會同第二河川分署等單位到現場勘災，受災戶直批第二河川署沙河溪清淤不力；鍾東錦裁示將先請軍方及消防等單位協助住戶復舊，讓鄉民恢復正常生活，並請二河署主導將溪中的樹頭及竹林等清除，二河署允諾一週內提出清淤方案。

頭屋鄉沙河溪全長3.2公里，生態團體發現溪中有國寶魚飯島氏銀鮈 。曲洞村長劉安華指出，沙河溪昨天上午7點50分開始溢堤，造成沿線道路及住戶大淹水，讓在沙河旁的梁姓住戶水深最高約2米，屋內滿目瘡痍，受創最為嚴重，估計有10戶受災，大水消退後，苗26-1線沿路均是淤泥。

請繼續往下閱讀...

住戶拿著拍攝的淹水影像，直跟鍾東錦反映當時嚴重淹水情形；受災戶心有餘悸的說，短短15分鐘，水就淹到大約200公分高，他們趕緊跑到2樓才躲過一劫；另一住戶說，還好跑得快，否則性命不保。

劉安華不滿指出，他7年前接任村長時，就不時向二河署反映要清淤除雜草，但二河署僅挖個土洞，將雜草埋入，根本無濟於事，二河署一直稱說，生態團體欲保護溪中的飯島氏銀鮈及堤防，到底是國寶魚重要，還是沿線住戶的生命財產重要？

二河署官員回應，沙河溪河道斷面通洪能力係以25年重現期距洪水量規劃，惟4日清晨的強降雨強度，已達百年以上重現期規模，此外，曲洞橋受竹林雜樹堵塞，造成河水無法適當渲洩，也是溢堤原因之一。該分署先前已完成宮前橋至文英橋河段治理，去年也辦理高莖作物剷除作業，以維持河道通洪斷面，相關作業仍會視實際需求持續辦理。

邱鎮軍則表示，沙河溪河道淤積嚴重，造成河道過窄，應適當清淤，鍾東錦也認為，河道內的竹林及樹幹阻擋水流，也應清除。獲二河署官員允諾，並表示將在1週內提出清淤方案；鍾東錦也強調，會尊重專家及地方鄉親的意見，將沙河溪整治讓鄉親滿意。

苗栗縣頭屋鄉曲洞村民質疑沙河溪淤積嚴重，造成大淹水。（記者張勳騰攝）

頭屋鄉曲洞村長劉安華，直指住戶窗戶留下的淹水水漬，淹水約2米高。（記者張勳騰攝）

軍方及消防局動員人力，協助受災戶清理家園。（記者張勳騰攝）

苗栗縣頭屋鄉沙河溪溢堤，造成曲洞村梁姓住戶受創嚴重，屋內滿目瘡痍。（記者張勳騰攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法