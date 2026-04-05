「活清明」陽氣轉強！廖大乙：小心「見不得光」之事 轉運要多見陽

廖大乙建議大家轉運，可多到有大樹、陽光的地方走走，吸收正能量，就會運勢變好。（記者陳鳳麗攝）

今天是清明節，是24節氣中唯一與節日並稱的節氣，又稱「活清明」，民俗專家廖大乙表示，今年是赤馬年火氣很旺，而「清明」節氣之後陽升陰弱，很多「見不得光」的事容易被爆開，因此應行事謹慎，想要運勢變好的人，可多到有綠樹、陽光的地方走走，另有開運小秘方，即連7天每日布施7粒米。

今天是清明節，恰好中部天氣轉好，方便民眾掃墓祭祖，而清明也是24節氣中的第五個節氣，代表「萬物潔齊、氣清景明」，民俗專家廖大乙建議把握這個陰漸弱陽漸強的節氣，讓晦氣遠離，運勢增強。

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廖大乙表示，今年是赤馬年火氣旺，在陽升陰漸弱的節氣之後，很多情勢會很快轉變，晦暗、見不得光的事容易曝光，而過去躲在暗處罵人、中傷人的事，也容易被反擊、控告，像自己去年底被網友罵「神棍」，自己不以宗教為職業，談宗教民俗不曾接受招待、餽贈，不容鍵盤俠無的放矢，今年已全部到警局提告，聽說被告的人陸續接到傳票去做筆錄，自己會尊重司法判決結果。

廖大乙說，今年生肖屬馬、鼠、兔、雞要行事小心，多注意健康和安全，這四個生肖或其他感覺運氣沒那麼好的人，清明節氣開始，可以多到有大樹、陽光的地方走走、曬曬太陽，吸收正能量和好的氣場。

如果感覺運勢不好，或有心願想達成（不能好高騖遠），有一個簡單的開運小秘方，只要每天撒7粒米在草叢，連做7天，就會有意想不到的效果。

廖大乙提供開運小秘方，每天撒7粒米布施，連做7天。（記者陳鳳麗攝）

廖大乙建議利用「活清明」節氣吸收正能量，也提醒不要做見不得光的事，否則容易曝光。（廖大乙提供）

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