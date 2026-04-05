淡江大橋路跑、自行車4/18-19登場 八里端停車免費接駁更便利

為迎接淡江大橋5月12日正式通車，交通部公路局、新北市政府共同規劃一系列通車前系列活動。（資料照，記者羅國嘉攝）

為迎接淡江大橋5月12日正式通車，交通部公路局、新北市政府共同規劃一系列通車前系列活動，其中首波登場的4月18日「路跑活動」及4月19日「自行車活動」，將帶領參與民眾搶先踏上淡江大橋，親身感受國門新地標的壯闊風貌與淡水河口景觀，對此主辦單位特別規劃八里端轉乘及免費接駁服務，建議參與民眾多加利用，由八里端接駁進場，便利又順暢。

公路局表示，4月18日路跑活動將於下午舉行，預估將有7000人參加。路跑活動結合淡水夕照景致，規劃21K新市鎮探索組、10K輕軌繞行組及5K大橋漫遊組，讓跑者在運動過程中飽覽河口景觀與橋梁工程之美；4月19日自行車活動則於上午登場，規劃有50K環山挑戰組及20K淡江大橋逍遙遊組，路線串聯淡水、八里沿線重要地景，讓車友從不同角度欣賞橋塔及斜張橋線條之美。

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公路局說明，預期路跑及自行車2天活動參與的人數相當多，為鼓勵民眾分流進場、減輕淡水端交通負荷，活動特別強化八里端服務措施。4月18日將於八里端設置3個接駁點（十三行文化公園、十三行博物館、新北市八里區行政中心）提供免費接駁車，民眾停妥車後，可憑參加路跑的「號碼布」搭乘接駁車，接駁車行經淡江大橋前往淡水端漁人碼頭活動會場，民眾有更便利抵達活動會場的選擇。

公路局續指，4月19日自行車活動同樣建議參與民眾優先前往八里端停車，再騎乘自行車上淡江大橋（於八里端入口須憑參賽自行車「帽貼」方可騎上橋）前往淡水漁人碼頭集結，不僅可提升進場效率，也可完整體驗淡江大橋串聯淡水、八里的全新感受。

公路局提醒，參加路跑及自行車活動的物資袋已陸續寄出，請報名民眾留意收件情形；如有疑問或需查詢活動資訊，可至官方報名網站查詢，或洽服務專線02-8772-1035。

公路局特別提醒，淡江大橋尚未正式通車，活動期間橋面僅限持有路跑號碼布或自行車帽貼的報名參與者進入，未報名民眾請勿前往。另外，活動2天漁人碼頭及八里十三行文化公園周邊將實施交通管制，民眾多利用大眾運輸及八里端停車轉乘措施，並配合現場交管及引導動線。另，4月18日適逢淡水福佑宮遶境活動，市區交通預期恐較為壅塞，建議參加路跑活動民眾能提早出門，並儘量避免自行開車。

公路局說明，在4月18日路跑及4月19日自行車活動後，後續仍有多場可參加的通車系列活動，包括4月25日「好朋友一起來瞧橋」健行活動、4月26日「在一起．走上橋」大遊行、5月2日「星空音樂會」、5月3日「我和大橋在一起」淡江大橋體驗，以及5月9日「感恩．美好之夜」通車典禮，各項活動資訊將陸續公告，歡迎各界持續關注公路局及新北市政府相關訊息發布、共同參與。

淡江大橋路跑路線圖、活動期間管制路段及時間（公路局提供）

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