又是大國藥妝！ 他結帳抓包店員「買A變B」釣出一票苦主 旅日達人傻眼

日本知名連鎖藥妝店「大國藥妝」，時常被外國遊客踢爆各種宰客或強迫推銷的事蹟。（圖擷取自@kaztsu 社群平台「X」）

日本知名連鎖藥妝店「大國藥妝」（ダイコクドラッグ）黑歷史頗多，像是曾被日本國稅局查出長期以「免稅價格」轉賣大量商品給旅日中國遊客，不法獲利破逾數十億日圓，其他外國遊客也常抱怨店家各種宰客事蹟。近日又有網友爆料，他去大國藥妝消費，未料竟當場抓到店員偷換自己的選購商品，誇張行徑曝光引發各界議論。

日本旅遊達人林氏璧昨（4）日在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」分享，看到一名台灣網有在社群平台Threads發文示警。原PO提到，旅日期間他去大國藥妝買大正百保能牌感冒藥，卻被店員告知這牌感冒藥每人僅能購一盒，緊接著店員開始不斷向他大國藥妝自有品牌、利潤較高的感冒藥，還聲稱藥效比更好且不限購。

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原PO透露，他直接拒絕店員推銷，並拿著大正百保能牌感冒藥的空盒與其他商品前往結帳，未料店員拿空盒換成商品時，目睹對方偷偷把大國藥妝自有品牌塞進購物袋內，他當場向店員表示自己並未購買這項商品，然而店員被客人抓包做壞事，不僅沒有任何歉意，甚至還假裝無事發生，默默將商品收回櫃台內。

原PO直言，自己知道大國藥妝有很多黑歷史，沒想到他竟會遇到，同時以自身經驗呼籲大家，到大國藥妝消費時，結帳務必緊盯著店員刷商品條碼和換藥。林氏璧則對此驚呼，「看到這篇脆文，我是真的有嚇到」，直言他之前聊過很多日本藥妝店員會積極推銷自有品牌的狀況，像是盯著顧客放在購物籃內的東西後，上前苦勸對方不要買哪些產品，但從未見過如此積極、甚至偷天換日的店員。

林氏璧還整理其他在大國藥妝遇有類似經歷的網友回報，有人未留意店員裝袋動作，回國後才發現不是自己想買的商品；還有人表示，自己表明要買特定品牌的保健品，卻被店員強迫推銷宣稱「自有品牌DK可以買2罐」，聽到他回應是受朋友委託代購，直接語帶威脅，命令他當場打電話朋友，甚至不給結帳。林氏璧提醒，日本藥妝店品牌林立，遇到太令人瞠目結舌的店，建議直接轉往其他店家。

貼文發布後，不少苦主也紛紛留言分享自己遇過的狀況，「店員會亂刷數量，買1個結帳單上會變2個」、「大國買多樣商品，一定要結帳後對完收據數量金額再離開，還要看看店員是不是拿空盒給你」、「曾去過1-2次，價格不算便宜，都是中國店員，而且還會亂刷商品或是缺了商品沒放進去袋子」、「我之前去過心齋橋店，一直說我購物籃的那個不好、這個不好，還把她阿姨爺爺奶奶全都生病吃了他拿的這個才改善，還直接拿她覺得好的放我購物籃，很無言，不愧是中資」。

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