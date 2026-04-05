北市就服處攜16家企業釋772工作機會 全台首座KidZania招募成亮點

北市勞動局就業服務處4月8日及4月10日，共邀集16家知名企業於各就服站舉辦現場徵才活動，提供達772個工作機會。（台北市就服處提供）

台北市就業服務處將於8日至10日舉辦現場徵才活動，與16家企業聯手釋出772個工作機會，涵蓋餐飲旅宿、零售、物流運輸、公共自行車、娛樂及照顧服務等產業。就服處表示，台灣首座KidZania將開幕，營運公司招募近250名人力，上看55K；另，照顧服務產業釋出職缺，全職月薪上看60K。

就服處表示，台灣首座國際兒童職業體驗樂園KidZania即將開幕，其營運公司孩享趣股份有限公司一口氣招募258名人才，橫跨營運、資訊、財務與人資等領域。其中第一線營運夥伴將成為打造沉浸式親子體驗的關鍵角色，薪資最高上看55K，兼職時薪達220元，並提供完善獎金與升遷制度。

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就服處也說，深耕大台北中古車市場的棋勝汽車，積極布局數位轉型，釋出社群行銷、設計與影音企劃等職缺，月薪35K起，邀請創意與專業兼具的人才加入。

就服處提到，「微笑單車」招募調度與維護人員，月薪最高近50K；照顧服務產業則釋出高時薪職缺，最高可達650元，全職月薪上看60K，兼顧收入與職場穩定。

就服處表示，本週徵才廠商有統一超商、和德昌（麥當勞民生一店）、微笑單車、新瑞宅配、棋勝汽車、錢櫃、屈臣氏、孩享趣、漢記（朱記餡餅粥）、洛碁、北大消防安全設備及聯承、曜玥、百家、愛馨、惠安居家長照機構等，共計16家企業。

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