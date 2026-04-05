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    首頁 > 生活

    今年首次夜航 台馬之星今晚自馬祖返台

    2026/04/05 11:10 記者俞肇福／綜合報導
    為加強4、5月霧季期間的離島疏運，台馬之星將於今晚（5日）展開今年首次夜航返台的離島疏運。（圖為連江縣政府提供）

    為加強4、5月霧季期間的離島疏運，台馬之星將於今晚（5日）展開今年首次夜航返台的離島疏運。（圖為連江縣政府提供）

    為提供旅遊旺季期間旅客鄉親往返台灣馬祖間的需求，連江縣政府今天（5日）宣布，台馬之星4月起繼續實施週日夜航，今天晚上將執行115年首次夜航，至於6月班表則尚未公告。連江縣交通旅遊局長陳如嵐呼籲，由於時序進入霧季，明天（6日）馬祖地區能見度不佳，一整天有可能都停航，中午過後海象轉惡劣，南北之星有可能停航，建議民眾提早因應。

    陳如嵐表示，台馬之星目前已訂位280位，尚有360位，籲請旅客思考是否改搭今天晚上9點半夜航返台，明天早上7點前到基隆的台馬之星。台馬之星去年（114年）年4月、5月實施週日夜航且成效頗佳，總計開航8趟，載客人數1961人次，平均載客率42％，有效疏運週日旅客人潮，遇到霧季也能順利載旅客返回台灣，3趟次緊急霧季疏運載客1185人次返台。

    連江縣交旅局表示，旅遊旺季期間固定夜航頗具成效，可兼顧霧季期間緊急疏運功能，去年總計開航8趟次，平均載客率達42％，有效疏運週日旅客人潮，今年延續辦理。

    根據中央氣象署氣象預報，明天（6日）上午馬祖地區能見度不佳，有意搭乘飛機往返台馬離島間民眾請注意天氣狀況。

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