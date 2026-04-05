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    首頁 > 生活

    暴雨兩樣情 苗栗3大水庫獲挹注 永和山達4成、鯉魚潭3成

    2026/04/05 11:07 記者蔡政珉／苗栗報導
    暴雨兩樣情，苗栗三大水庫獲挹注 永和山返4成、鯉魚潭達3成。明德水庫昨天一度進行調節性洩洪（圖）。（民眾提供）

    暴雨兩樣情，苗栗三大水庫獲挹注 永和山返4成、鯉魚潭達3成。明德水庫昨天一度進行調節性洩洪（圖）。（民眾提供）

    苗栗縣不少區域昨（４）日降下暴雨，導致水淹民宅、道路不通、車輛泡水、地下道淹水等災情，民眾面對少見的強降雨幾乎無可奈何；不過，之前水位持續降低的苗栗縣三大水庫明德水庫、永和山水庫與鯉魚潭水庫，獲得雨勢挹注，除明德水庫直逼滿水位，永和山水庫已達4成有效蓄水量，鯉魚潭水庫也重返3成有效蓄水量。

    台水第三區管理處表示，昨日苗栗發生暴雨後工作人員前往勘查，由於苗縣不少地區雨勢過大，永和山水庫上游的田美攔河堰一度因為雜物過多堵住，經工作人員趕緊搶通後恢復，由於永和山水庫為離槽式水庫，水量後續應會持續增加，將會密切關注。永和山水庫蓄水率也重返4字頭，目前為40.7%

    至於明德水庫，昨日即因暴雨進帳700多萬噸水，水庫水位因逼近61公尺滿水位，農田水利署苗栗管理處為維護大壩安全，於昨日中午12點起，執行調節性放水，明德水庫旱情因暴雨解除。

    至於鯉魚潭水庫，依經濟部水利署資料，今日水庫獲得不少挹注，蓄水率由前天只剩不到26%，今天上午已經重返31.0%，後續上游可望繼續挹注水庫水量。

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