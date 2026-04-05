螢火蟲會喜歡今天天氣 高雄那瑪夏賞螢步道開放3處

高雄市長陳其邁曾說，一生一定要去看一次那瑪夏螢火蟲。（翻攝官網）

因應高雄山區天氣，那瑪夏賞螢季主辦單位宣布4月5日漂漂河及水上樂園暫停開放，但多雲正是螢火蟲最感舒服環境，4月5、6日兩天開放3處賞螢步道。

2026那瑪夏賞螢暨水蜜桃季3月20日到4月30日登場，山區共有15種螢火蟲，豐富生態除吸引全台民眾，也曾有香港、馬來西亞遊客專程到訪，成為高雄「最高最遠」的行政區每年的地方盛事，市長陳其邁曾喊話，一生一定要到那瑪夏看一次螢火蟲。

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那瑪夏區公所今年賞螢季照例在假日規劃接駁公車，並增加漂漂河、水上城堡、演唱會與市集等活動，門票從250降至200元，2歲以下免門票。

賞螢步道規劃有南沙魯、舊民權平台、拉比鮺尼亞賞、達卡努瓦里、發拉斯賞螢步道等5處，除規劃一日、半日遊程，4月份每週六與連假期間傍晚，會安排原住民樂團及歌手演出。

不料天公不做美，昨天大雨導致活動場域受影響，主辦單位考量氣候與安全等因素，宣布今天漂漂河及水上樂園暫停開放。

但今天山區多雲、溫度涼爽，舒服環境正是螢火蟲最愛，主辦單位透過官網宣布4月5日、6日開放賞3處螢步道，分別是南沙魯、達卡努瓦、發拉斯，邀請民眾把握連假、上山跟螢火蟲交朋友，詳情可至那瑪夏螢火蟲季FB粉絲團或官網查詢。

高雄山區今天多雲，舒服環境是螢火蟲最愛。（翻攝官網）

那瑪夏賞螢季漂漂河與水上樂園今天暫停。（翻攝官網）

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