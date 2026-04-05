新北逾五成犬貓步入高齡 動保處籲落實「除戶登記」圓滿生命紀錄

除戶程序簡便，飼主備妥身分證影本及寵物晶片號碼，親自至動保處臨櫃申辦，即可完成除戶。（動保處提供）

4月追思時節，飼主若毛寶貝已走完生命旅程，應依規辦理「除戶登記」，為其一生留下完整紀錄。新北市動物保護防疫處長楊淑方表示，新北7歲以上高齡犬、貓占比分別達53％及47％，顯示寵物高齡化趨勢明顯。死亡註銷不僅是法定義務，也是對寵物終生照護的責任，未依規辦理最高可處1萬5000元罰鍰；另設籍新北且完成寵登的犬貓，公立動物之家也提供免費屍體處理服務，協助飼主妥善送別愛寵。

楊淑方指出，新北市目前登記犬貓約36萬隻，其中7歲以上高齡犬、貓分別占犬隻53％及貓隻47％。隨著毛寶貝邁入老年，辦理死亡註銷登記已成為飼主的重要責任。依據《動物保護法》第19條規定，寵物出生、取得、轉讓、遺失及死亡均應辦理登記更新；若未依規定辦理，將面臨3000元以上1萬5000元以下罰鍰，並得按次處罰。此外，若飼主居住地更動、寵物轉讓或走失，也應即時至寵物登記站更新資訊，以避免後續照顧糾紛或衍生爭議。

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楊淑方表示，飼主辦理除戶流程，只需準備身分證影本與寵物晶片號碼，即可親至鄰近寵物登記站或動保處辦理，也可透過郵寄完成。八里區劉小姐曾於動物之家認養一隻康復犬，陪伴6至7年後安詳離世，她親自辦理除戶，為毛寶貝的一生留下紀錄；陳先生也分享，愛犬完成陪伴使命後離開，雖然不捨，但學會將思念轉化為繼續前行的力量。

動保處說，寵物登記不僅是法定義務，更是飼主對毛寶貝終生照護的承諾。市民如需辦理除戶或資料異動，可攜帶身分證件至全市各寵物登記站辦理，也可善用寵物登記管理資訊網線上申請。如有相關問題，也可撥打專線1959或0229596353洽詢，透過完善登記制度，共同打造人與動物共好、更加友善的城市。

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