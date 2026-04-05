為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北逾五成犬貓步入高齡 動保處籲落實「除戶登記」圓滿生命紀錄

    2026/04/05 10:35 記者羅國嘉／新北報導
    除戶程序簡便，飼主備妥身分證影本及寵物晶片號碼，親自至動保處臨櫃申辦，即可完成除戶。（動保處提供）

    除戶程序簡便，飼主備妥身分證影本及寵物晶片號碼，親自至動保處臨櫃申辦，即可完成除戶。（動保處提供）

    4月追思時節，飼主若毛寶貝已走完生命旅程，應依規辦理「除戶登記」，為其一生留下完整紀錄。新北市動物保護防疫處長楊淑方表示，新北7歲以上高齡犬、貓占比分別達53％及47％，顯示寵物高齡化趨勢明顯。死亡註銷不僅是法定義務，也是對寵物終生照護的責任，未依規辦理最高可處1萬5000元罰鍰；另設籍新北且完成寵登的犬貓，公立動物之家也提供免費屍體處理服務，協助飼主妥善送別愛寵。

    楊淑方指出，新北市目前登記犬貓約36萬隻，其中7歲以上高齡犬、貓分別占犬隻53％及貓隻47％。隨著毛寶貝邁入老年，辦理死亡註銷登記已成為飼主的重要責任。依據《動物保護法》第19條規定，寵物出生、取得、轉讓、遺失及死亡均應辦理登記更新；若未依規定辦理，將面臨3000元以上1萬5000元以下罰鍰，並得按次處罰。此外，若飼主居住地更動、寵物轉讓或走失，也應即時至寵物登記站更新資訊，以避免後續照顧糾紛或衍生爭議。

    楊淑方表示，飼主辦理除戶流程，只需準備身分證影本與寵物晶片號碼，即可親至鄰近寵物登記站或動保處辦理，也可透過郵寄完成。八里區劉小姐曾於動物之家認養一隻康復犬，陪伴6至7年後安詳離世，她親自辦理除戶，為毛寶貝的一生留下紀錄；陳先生也分享，愛犬完成陪伴使命後離開，雖然不捨，但學會將思念轉化為繼續前行的力量。

    動保處說，寵物登記不僅是法定義務，更是飼主對毛寶貝終生照護的承諾。市民如需辦理除戶或資料異動，可攜帶身分證件至全市各寵物登記站辦理，也可善用寵物登記管理資訊網線上申請。如有相關問題，也可撥打專線1959或0229596353洽詢，透過完善登記制度，共同打造人與動物共好、更加友善的城市。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播