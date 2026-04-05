清明連假開始收假 蘇花北上車潮今午後出現

清明連假為花蓮帶來大車潮，花蓮警方也在市區進行交通疏導。（花蓮警分局提供）

為期4天的清明節連續假期明天是最後一天，公路局東區養護工程分局指出，蘇花路廊假期後段以北返之旅次為主，今天（5日）將出現北上車流高峰，北上全日交通量約15300輛次/日，北返車流將於中午開始湧現，10至21時為車多易壅塞時段，車多情況預估將持續至今晚間9時後逐漸緩解。

公路局東區養護工程分局指出，（5）日為連假第三天，預估蘇花路廊南下車流約5600輛/日，北上約15300輛/日，依據歷次連假車流量數據研判，北返車流將於中午開始湧現，建議往來宜蘭及花蓮之用路人，多加使用蘇花改路段，非必要請勿進入台9丁線，避免影響台9線車流續進。

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公路局東區養護工程分局指出，昨天蘇花路廊整體運行順暢，截至下午3時，蘇花路廊「南下往花蓮方向」累積車流量為6822輛，「北上往蘇澳方向」為3887輛；另在旅行時間方面，下午3時經台9線蘇花改「蘇澳至崇德」南下旅行時間約76分，經台9線蘇花改「崇德至蘇澳」北上旅行時間約77分。

另外，公路局東區養護工程分局規劃蘇澳及崇德兩路段於尖峰時段適時啟動大客車優先通行措施，同時於蘇澳~東澳、南澳~和平兩路段實施「時段性開放遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩（緊急空間） 措施」；另為因應本次連假匯入蘇花路廊之車潮，公路局東區養護工程分局將視車流狀況適時啟動「時段性車種管制措施」，以紓解尖峰時段之車流。

公路局台北區監理所花蓮監理站今指出，清明連假實施國道客運票價及轉乘優惠措施，總計有86條國道客運路線配合優惠，4月2日（星期四） 0時起至4月6日（星期日）24時止，提供6折票價優惠；在轉乘優惠部分，民眾使用電子票證即可享有轉乘一段票（或基本里程）免費之優惠；出門前可利用「iBus公路客運」APP查詢公路客運及部分縣市市區公車路線相關乘車訊息。

公路局東區養護工程分局規劃蘇澳及崇德兩路段於尖峰時段適時啟動大客車優先通行措施，同時於蘇澳~東澳、南澳~和平兩路段實施「時段性開放遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩（緊急空間） 措施」。（公路局提供）

清明連續假期即將結束，為因應清明旅遊及返回工作崗位人潮，花蓮監理站已協調各客運業者完成車輛與駕駛人整備，讓在外工作及就學的民眾可以順遂返回崗位，也讓旅客能平安順利抵達目的地。（花蓮監理站提供）

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