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    首頁 > 生活

    中東戰火推高機票價格 高雄星級飯店搭配高鐵吸引遊客

    2026/04/05 10:17 記者洪臣宏／高雄報導
    義大皇家酒店搭配高鐵最低七五折小旅行。（義大提供）

    義大皇家酒店搭配高鐵最低七五折小旅行。（義大提供）

    受到中東戰火影響，國際機票價格攀升，看準國旅需求升溫，高雄義大皇家酒店與義大天悅飯店同步分別推出「義遊未盡」、「好運連年」住房專案，此外，兩館搭配台灣高鐵還可享訂票優惠，5月底前最低75折、6月底前最低78折，吸引中北部旅客前來高雄度假。

    義大皇家酒店推出「義遊未盡」樂園門票搭配住房的優惠專案，即日起至2026年6月30日。義大天悅飯店則推出「好運連年」身分證對對碰住房專案，即日起至2026年6月30日，只要身分證字號含指定幸運數字「2、0、6」任一數字，即可用 2600元優惠價入住。專案還加碼推出四大優惠，包含升等至全新完工的「菁英雅緻家庭房」房型、以800元優惠價加購原價1276元的翌日雙人自助早餐。

    除了飯店住房優惠外，兩館住房專案若搭配高鐵訂票，旅客還可享交通優惠。即日起至5月底前訂購高鐵車票最低可享75折優惠，6月底前則可享最低78折。搭乘高鐵從台北南下至高雄僅需約90分鐘，抵達高鐵左營站後轉乘接駁車即可直達飯店。

    義大皇家酒店。（義大提供）

    義大皇家酒店。（義大提供）

    義大世界遊樂設施。（義大提供）

    義大世界遊樂設施。（義大提供）

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