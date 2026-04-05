手作限量飄香 台南「永南興餅舖」傳承百年老味道

永南興餅舖過去除了批發、零售，也承製嫁娶禮餅。（南市觀旅局提供）

傳統糕餅的香氣與味道不只滿足民眾味覺享受，更是一種情懷。保安市場內「永南興餅舖」攤位雖不大，承載的卻是傳承百年的老味道，牽動許多在地民眾的美好記憶，吸引熟門熟路的顧客們三不五時就會來報到。

承襲祖傳的製餅技術，永南興餅舖無論綠豆椪、鴛鴦餅、肉餅、蛋黃酥都用料實在且保留經典傳統的味道。圓潤小巧的黑糖椪餅，講究揉製餅皮的手勁，入口充滿彈性咬勁，融合了麵香與糖香，甜而不膩。招牌蒜茸枝，仍遵循古法地在糖漿裡加入蒜茸，裹上帶著蒜香味白色糖霜，口感酥脆，鹹甜交融，讓人愈吃愈順口，更是許多饕客心目中第一名的懷舊零食。

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啟業於日治時期的永南興餅舖，前身是「南興號」，由朱添水、朱老得兄弟共同經營，發展成專營批發的永南興餅舖，當時工廠就位在西門路一段，周邊廟宇眾多，漢餅及祭祀糕餅需求量大，許多攤商來批貨，同時兼顧批發與散客，規模盛大。

目前由第3代負責人朱厚銘夫妻打理，朱厚銘說，在祖父那個年代，靠著人手充足不但衝高產量且品項繁多，各式漢餅、祭祀糕粿與糖塔應有盡有，到第2代面臨兄弟分家，永南興由父親朱平安承接，因應時代兼做麵包與蛋糕以應市場需求。

朱厚銘說，餅業的人力需求極高，接手餅店時，因人力不足不得不調整品項與銷售模式，轉戰零售，於保安市場內販售，同時透過網路行銷，儘管不復祖父與父親當年的經營規模，但堅持不轉型，專注於中式糕餅並做出特色與亮點。

老闆娘說，儘管古早味糕餅點心深受顧客喜愛，但畢竟只有夫妻二人在製作經營，實在難以大量生產，每天只能限量供應，與許多老餅舖同樣面臨後繼無人的困境，未來的傳續夫妻倆一切隨緣，盡力將手作的溫度與百年好味道傳遞下去。

永南興餅舖位在保安市場一樓，深受市場顧客喜愛。（南市觀旅局提供）

永南興餅舖的漢餅皮薄餡多、真材實料。（南市觀旅局提供）

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