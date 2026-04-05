反嘴鴴掛網魂斷台灣 無法可罰鳥友痛心

這隻來自北方的嬌客反嘴鴴不幸掛網而死，還來不及北返便魂斷台灣。（謝其良提供）

目前來台度冬的候鳥已陸續北返，鳥友發現南市安南區海南里一處魚塭，漁民架設防鳥網，結果1隻來自北方的嬌客反嘴鴴不幸掛網，魂斷台灣，由於類似的事件一再發生，卻無法可罰，讓鳥友十分痛心。

南市森保科長朱健明表示，漁民架網是為了防鳥吃魚而非捕鳥，並未違反野保法，只能加強宣導，畢竟野鳥也是一條生命，根據野生動物保育法規定，獵捕野生動物不得以架設網具等方式為之，未經許可擅自設置網具、陷阱、獸鋏或其他獵具，但有危害農林作物或水產養殖者則不受此限。

請繼續往下閱讀...

鳥友謝其良表示，3年前在鹽水溪北岸賞鳥，也在同一處魚塭發現多隻野鳥掛網而死，其中1隻反嘴鴴尚存一口氣，正垂死掙扎中，立即展開救援行動，最後在台南鳥會人員協助下，牠才幸運脫困。

反嘴鴴身長約45公分，常出現於濱海濕地、魚塭，其羽色黑白分明，體態優雅。主要分布在歐洲，西亞和中亞等溫帶地區。冬季則會遷徙至非洲或亞洲南部，台灣數量並不多，為不普遍的冬候鳥，其中台南為全國族群數最多，也是最容易看到反嘴鴴的地方。

謝其良說，鹽水溪北岸魚塭，經常可見漁民架設防鳥網，前陣子發現防鳥網都拆掉了，還暗喜候鳥少了一處致命陷阱，結果日前又重新鋪網，現場觀察體型較小的野鳥尚可鑽出，如果大鳥進去大致上就是有進無出了，果然遠遠望去已有1隻反嘴鴴掛網，且已往生多時。

反嘴鴴身長約45公分，常出現於濱海濕地、魚塭，其羽色黑白分明，體態優雅。（記者蔡文居攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法