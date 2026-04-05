台鐵挖完高鐵挖2》高鐵鑽進高雄站民意關注三件事 高市府持續與鐵道局溝通

高雄車站地下化後，舊車站建築與兩側商業、旅館大樓也待開放及廠商進駐，帶動商圈人潮。（記者許麗娟攝）

記者許麗娟／高雄專題報導

高鐵延伸屏東計劃上月在高雄舉辦環評說明會，出席民眾更在意施工黑暗期、地方權益及未來的發展效益三件事，高雄市交通局表示，將與交通部鐵道局持續合作溝通，尊重鐵道局的專業評估，但地方的聲音也不能被忽略，強調工程推進時，施工衝擊必須降到最低。

高鐵延伸屏東改採「高雄方案」，全長26.2公里，在高雄市貫穿7個行政區，主要採潛盾施工，最受關注的就是在高雄市人口密集地區要明挖施工達5.78公里，還牽涉市區多條南北幹道，市民最想知道衝擊究竟多大、多久。

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高雄市交通局主任秘書王志綱指出，鐵道局承諾在技術所能的情況下，降低最小的開挖範圍、分階段施工，並持續說明和調整，拆遷安置和補償不能只停留在法律的最低要求，或是口頭補償和慰問，應納入在地生活、社區的延續與社區安定的機制，須與在地居民、里長、民意代表等討論，避免因工程而對社區造成過大的衝擊。

另外，帶動高雄車站周邊商圈的整體發展部分，如商圈再造、施工期降低衝擊等，務必持續溝通、凝聚共識。

根據交通部鐵道局說明，台鐵高雄車站已預留高鐵空間及高鐵施工範圍，包括穿堂層、高鐵區售票大廳、旅客候車大廳及月台層等。

鐵道局副局長呂新喜在說明會上曾表示，目前計畫仍在環評與行政審查階段，後續將針對工程設計、用地取得與施工等程序持續與地方溝通；工程大部分路段將以潛盾隧道施工，但車站部分區域仍須明挖施工，但會盡量縮短明挖範圍，降低對居民生活的影響。

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