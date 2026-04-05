台鐵挖完高鐵挖1》高鐵鑽進高雄車站 地方盼降低衝擊、早點完工

高鐵未來南延進入高雄車站，地方雖表歡迎，卻憂心再陷施工黑暗期。（記者許麗娟攝）

記者許麗娟／高雄專題報導

交通部斥資近千億元執行高雄市區鐵路及車站地下化工程，從2009年動工至2018年才完工通車，在高雄市區開挖長度達15公里，台鐵沿線居民甫從交通黑暗期獲得喘息，如今高鐵延伸屏東將改採「高雄方案」，準備沿著台鐵路廊再度開挖，並增設高鐵高雄站與台鐵高雄站共構，在地居民多表贊同，但想到剛熬過施工黑暗期，對高鐵要進入高雄市區抱著「既期待又怕受傷害」，只求降低影響、早點完工，讓老人家「活著看到」高鐵駛入高雄。

高鐵延伸屏東計畫將從高雄左營站至屏東台糖六塊厝農場全長26.2公里，行經高雄市中心的左營區到大寮區路段為地下段，大寮至屏東為高架段，並新建高雄站、屏東站及一處維修基地，目前正進行二階環評，環評通過後，包含設計與施工期共約11年完工通車。

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高雄車站周邊影響最大的包括三民區立業里、港西里、達勇里、港西里等，立業里鐵道三街居住半世紀的住戶主要訴求，希望降低施工影響、妥善安置居民及商家店舖，以及一併推動車站周邊的都市更新，「最怕工程必須拆遷以及徵收土地，到現在房子會不會被拆都沒有官員敢保證」，呼籲將國有地利用最大化、私有地徵收最小化，降低對地方的衝擊。

立業里里長陳姵羽表示，「里民最想知道的是拆遷範圍和房子會不會被影響」，長遠來看，仍希望高鐵進入市中心，可以帶來便利與商機，但因社區緊鄰車站難免會受到工程的影響，新蓋的高雄車站好不容易才陸續開放，又要再開挖十年，日夜傳來的震動和噪音，「沒住這裡的人無法體會這種痛苦和煎熬」。

港西里里長閩興傳認為，高鐵延伸到高雄車站很好，負面影響一定會，但希望周邊管制不要擾民，盡量不要徵收、工程設計好一點，尤其施工期別一延再延，「火車站蓋太久，周邊商家都很淒慘」！

達勇里里長李少緯說，高鐵進來市區很好，工程一定會擾民，政府如何做好敦親睦鄰、安撫里民最重要。

長明里長林練丁則有信心地說，要帶動地方繁榮，高鐵一定要進高雄車站，他不擔心拆遷，現在決策很透明，相信政府的配套會做好，自己在這裡有3間房子都不怕了，強調「要破壞才有建設，為了下一代更好，一定要做。」

台鐵高雄車站近年陸續完工啟用，高鐵進入將與台鐵、捷運三鐵共構。（記者許麗娟攝）

鐵路地下化後綠廊道已成形，因高鐵施工恐再進行開挖。（記者許麗娟攝）

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