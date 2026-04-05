墾丁重返巔峰榮光！ 台灣祭湧破紀錄人潮 大街塞爆再現盛世情景

墾丁重返巔峰榮光！台灣祭湧破紀錄人潮大街「塞爆」再現盛世情景。（記者蔡宗憲攝）

墾丁觀光真的回來了！2026台灣祭邁入活動第二天，適逢清明連假，恆春半島湧入如潮水般的聽團人潮。大灣遊憩區五大舞台從早到晚火力全開，現場不僅「聽團仔」塞爆海灘，連帶讓墾丁大街再現萬人空巷、舉步維艱的盛世奇景。屏東縣長周春米昨晚也現身與樂迷同歡，興奮直呼：「這就是屏東最熱情的風貌！」

今日活動重頭戲之一，莫過於競爭激烈的「南方大唱」決賽。今年共吸引全台160組頂尖樂團報名，創下歷年新高。經過一整天激戰，最終由樂團「RIKI」拔得頭籌奪下冠軍，並獲得5月代表台灣前往日本神戶「Coming Kobe音樂祭」演出的門票。這項國際交流計畫，不僅展現台灣祭培育音樂人才的決心，更實質推動台灣音樂與世界接軌。

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今日演出陣容同樣精彩萬分，由胡恂舞與韓國超人氣IP恐龍「JOGUMAN」揭開序幕，可愛魅力席捲老中青三代。隨後P!SCO與海洋家族的「跨界」唱跳，讓現場氛圍從熱血搖滾瞬間轉為溫馨童趣。當「怕胖團」登上主舞台時，萬人龐克節奏將氣氛推向最高潮，墾丁大灣瞬間化身為全台最大的戶外K歌場。

周春米感性表示，台灣祭邁入第六年，看見大批遊客重返墾丁，不僅是音樂的勝利，更是地方觀光的強心針。隨著夜幕低垂，音樂祭人潮散場後轉往墾丁大街，滿滿的人頭竄動，攤商忙得不可開交，商家笑稱，「好久沒看到大街這麼熱鬧，這才是我們熟悉的墾丁！」

今晚將迎來台灣祭最後一天，除了超高人氣的「全明星躲避球」即將開打，更有「三金歌王」盧廣仲擔任最後壓軸，以及金曲樂團滅火器、傻子與白痴等強大卡司。縣府呼籲，想感受國境之南音樂魅力的民眾，千萬別錯過最後的瘋狂。

屏東縣長周春米昨晚也現身與樂迷同歡。（記者蔡宗憲攝）

墾丁大街滿滿人潮。（記者蔡宗憲攝）

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