寵物環境2-2》高齡毛孩醫療像「宰肥羊」 議員籲輔導民間寵物長照

毛小孩於寵物公園玩樂。（記者羅國嘉攝）

隨著寵物高齡化趨勢，毛孩的長照與醫療負擔成為飼主沉重壓力。飼主認為，全市動物醫院收費落差極大，常有「被當肥羊宰」的剝奪感，議員陳世軒強調，寵物友善是城市文明指標，市府應輔導民間設立長照中心，並透過保險觀念與價格透明降低棄養風險。新北市動物保護防疫處表示，中和動物之家將轉型為全市首座「動物長照園區」並於7月啟用；至於醫療收費，各院須依公會標準公開揭示，建議飼主就診前先行確認以保障權益。

高齡犬飼主羅小姐指出，新北雖然動物醫院多，但收費落差極大，飼主常有被『當肥羊宰』的感覺，建議市府應更積極介入醫療費用透明化，並定期更新「診療費用標準範圍」，避免收費亂象。另針對高齡慢性病犬隻提供友善資源。

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議員陳世軒表示，「寵物友善」不僅是提供空間，更是城市文明的重要指標。面對寵物高齡化趨勢，他說，未來將推動市府輔導與協助民間設立「寵物長照中心」，並加強推廣寵物保險觀念與醫療費用透明化，以減輕飼主負擔，降低因無力負擔醫療費而衍生的棄養問題。

為提供動物舒適的生活環境，新北市動物保護防疫處長楊淑方指出，市府自2023年起整體規劃中和動物之家空間配置，並邀請動保團體共同參與設計，從動物視角出發，優化動物舍、照護與遛狗動線，同時增設長照復健設施與戶外運動空間，強化老年及殘疾動物的照護環境。

楊淑方表示，優化工程已於去年啟動，預計今年7月完工啟用，將轉型為全市首座動物長照園區。整體設計涵蓋犬舍、貓舍、醫療空間及戶外景觀，並設有專屬長照區及設備，導入可調式燈光與符合動物心理的色彩配置，設置低矮觀景窗、直通戶外的活動動線及認養互動區，降低動物緊迫感，提升收容環境與認養機會。

至於寵物醫療收費部分，楊淑方也說，全市動物醫院收費是依獸醫師法規定，由各院所依獸醫師公會公告參考標準訂定，並應公開揭示。相關費用會因醫療設備、專科服務及個案狀況有所差異，建議飼主於就診前先行確認收費內容，以保障雙方權益。

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新北市動物保護防疫處表示，中和動物之家將轉型為全市首座「動物長照園區」並於7月啟用。（動保處提供）

毛小孩於寵物公園探索。（記者羅國嘉攝）

毛小孩在寵物餐廳吃點心。（記者羅國嘉攝）

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