寵物環境2-1》新北寵物公車使用率不到1成 議員批看得到吃不到

新北議員質疑，現行友善旅遊路線缺乏公園配置、接駁公車使用率竟不到1成，要求全面盤點公共空間、精準交通接駁，別讓友善政策淪為「看得到、吃不到」的口號。（資料照，記者羅國嘉攝）

新北市犬貓登記數達37萬隻，然而市府推動的「寵物友善城市」卻面臨政策破碎與軟硬體失靈的窘境。多位議員質疑，現行友善旅遊路線缺乏公園配置、接駁公車使用率竟不到1成，要求全面盤點公共空間、精準交通接駁，別讓友善政策淪為「看得到、吃不到」的口號。對此，市府回應，目前各路線班次已足敷現況使用，飼主若有乘車需求，可依各客運業者「旅客運送契約」規定，將寵物裝籠後搭乘。

據了解，目前全市設有10條寵物公車路線、投入約10輛車，但實際使用率偏低，甚至不到一成。飼主陳小姐與劉小姐同步點出，沒自有工具出門本就不便，若交通接駁不普遍，飼主多傾向在住家附近就近遛狗，甚至會因交通不便直接放棄前往。

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議員鄭宇恩直言，市府去年推出的「毛寶貝友善旅遊路線」卻未設置寵物公園；淡水現有兩處寵物公園集中於新市鎮，不僅空間有限，也缺乏公車接駁。她批評，目前寵物友善政策分散於各局處，缺乏整合，除硬體設施外，狗便袋補充、清潔頻率、草木修剪及病蟲害防治等維護管理，也會直接影響使用意願，建議市府從公共空間、交通接駁到認養推廣進行整體盤點，建立完整體系。

優化交通接駁 拒絕「看得到吃不到」

針對無車族飼主的移動困境，議員陳世軒指出，現行寵物公車確實看得到吃不到，優化不只是盲目增開班次，應分析寵物登記熱點，規劃「精準路線」或假日直達專線。他建議媒合多元計程車推動「寵物計程車」補助，並試辦捷運環狀線或輕軌的「寵物友善車廂」。

議員江怡臻也建議應加密假日時段班次，並串聯動物之家、寵物公園與熱門景點，結合YouBike或大眾運輸建立完整網絡。

新北市動物保護防疫處長楊淑方回應，旅遊路線主要是串聯既有寵物友善場域、景點與相關服務資源，提供飼主多元出遊選擇，並非以新設寵物公園為唯一規劃方向。未來將持續盤點各區需求，逐步推動寵物公園新設及既有場域優化，並兼顧空間條件與使用效益。

交通局運輸管理科長許芫綺表示，現行路線已涵蓋多處寵物公園，班次量尚可滿足目前需求，若飼主仍有攜帶寵物需求，可將寵物裝籠，並依各公車客運業者「旅客運送契約」相關寵物運送規定搭乘公車。

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