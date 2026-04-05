清明連假第3天！ 省道、快速公路易壅塞路段

連假疏運措施及路況資訊可下載App觀看最新路況。（公路局提供）

今天（5日）是清明節連假第3天，交通部公路局表示，今天是清明節，將湧現掃墓祭祖及出遊車潮，預估部分省道、快速道路容易壅塞，建議用路人出發前利用幸福公路App查詢周邊交通狀況，避開壅塞的路段及時段。

公路局指出，昨天省道部分路段有車多的情形，包含北部台65線土城銜接國道3號、台62線七堵至安樂路段、台2線大武崙路段、中部台61線龍井至中彰大橋路段、台74線草湖至霧峰路段及成功至快官路段、南部台86線關廟及仁德路段等。在國道客運部分，昨天西部國道客運共計行駛5221班次，疏運10萬3280人；東部國道客運共計行駛1463班次，疏運2萬9444人。

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公路局表示，預估今天易壅塞路段包含快速公路銜接國道路段：台65線銜接國道3號土城交流道南向路段、台64線銜接國道3號中和交流道東向路段、台74線台中環線銜接國道3號霧峰交流道路段、台18線銜接國道3號中埔交流道、台86線歸仁交流道與仁德系統交流道東向路段、台88線鳳山至五甲西向路段。

另外，主要城際道路，像是台61線鳳鼻至香山南向路段、竹南南向路段及中彰大橋路段、台9線蘇花路廊南向路段、台1線水底寮至楓港南向路段，以及觀光風景區，如台2線萬里至大武崙路段及福隆路段、台2線及台2乙線關渡至淡水路段、台9甲線新店至烏來路段、台3線古坑至梅山南向路段、台21線日月潭路段、台26線墾丁路段等，預估容易壅塞。

公路局呼籲民眾，多加利用幸福公路App、CMS及警廣獲得相關路況與旅行時間資訊；此外，也已協調客運業者籌備充足運能及視人潮機動增班，並推出國道客運6折優惠措施；另登錄為TPASS 2.0會員，當月搭乘2-3次再享15％回饋金，4次以上再享30％回饋金；兩者優惠疊加後，最高可享42折，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。

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