今明降雨趨緩回溫 週二鋒面又襲中部以北再炸雷雨

今明鋒面北退至北部海面，各地大都多雲時晴，白天偏熱、中南部熱如夏。（資料照）

今（5日）晨鋒面尾巴雲系在台灣南端，各地雨勢減緩中，平地最低氣溫約在17至19度之間；今明（6日）兩天降雨趨緩，各地氣溫回升，預估週二（7日）鋒面再南移，中部以北又轉有陣雨或雷雨發生。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今白天起鋒面漸減弱，降雨繼續減緩，部分地區偶有局部短暫陣雨的機率，天氣好轉中；各地氣溫略升，白天偏熱。各地區氣溫如下：北部17至28度、中部19至31度、南部18至32度、東部18至29度。

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明鋒面北退至北部海面，各地大都多雲時晴，白天偏熱、中南部熱如夏；北部偶受鋒面邊緣影響，有局部短暫陣雨或雷雨，中部地區亦有局部短暫陣雨的機率。

最新模式模擬預估，週二鋒面再南移，中部以北轉有局部陣雨或雷雨，仍有伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率，南部山區亦有局部短降雨的機率，北台轉涼。週三（8日）鋒面減弱，各地漸好轉，為雨後轉多雲時晴的天氣，各地氣溫升，白天偏熱。

週四至下週二（9至14日）鋒面北移至長江流域，台灣天氣穩定、白天「熱如盛夏」。而目前在關島東南方有熱帶擾動發展，不過對台不影響。

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