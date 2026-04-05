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    首頁 > 生活

    禁打噴嚏、禁帶豬肉！ 高雄卡那卡那富族神秘河祭禁忌多

    2026/04/05 09:36 記者蘇福男／高雄報導
    河祭（ Pasika’arai ）為卡那卡那富族人感謝天神、河神、祖靈及河流生物養育族人所舉行的儀式。（高市原民會提供）

    河祭（ Pasika’arai ）為卡那卡那富族人感謝天神、河神、祖靈及河流生物養育族人所舉行的儀式。（高市原民會提供）

    高雄獨有的卡那卡那富族「河祭」過程充滿神秘感，已納入「高雄市政府原住民族文化資產審議會」審議，登錄為高雄市原住民族無形文化資產，以保留重要部落文化。

    河祭（ Pasika’arai ）為卡那卡那富族人感謝天神、河神、祖靈及河流生物養育族人所舉行的儀式，其起源於300年前，也是為祈求豐收平安，河祭祭儀時間並不固定，大約是在每年春夏之際，祭司得知族人「占夢」後，由族中長老告知族人河祭時間。

    祭典當天，卡那卡那富族的男子身穿全套傳統服飾，配戴獵刀與皮帽，聚集在瑪雅里祭壇，要在日出前步行至楠梓仙溪河畔，部落男性們在漆黑中，手持火把，背上避邪的山棕及漁獵用具，成排前行的火把宛若流動的火龍，淙淙溪水與祭司祈福的聲響迴盪山谷，營造神秘且神聖的氛圍。

    祭司在河岸沿途綁上芒草形成結界，以石頭敲打毒藤木，並使用魚簍進行儀式，然後將嚼碎的米粒投入河中餵食魚群，祭儀最後，祭司會在岸邊用石頭疊壓芒草、山棕雨具來作為記號，敬告外人勿擅入此氏族的漁獵流域，否則將會觸犯神靈。

    河祭期間有許多特別的禁忌，例如不能打噴嚏、小孩不能看祭儀用品、祭祀河段上游禁洗物品、禁止攜帶豬肉與芭蕉、儀式前禁止下水等，所有人員都必須遵守部落文化，不可觸犯相關禁忌。

    高雄獨有的卡那卡那富族「河祭」過程充滿神秘感。（高市原民會提供）

    高雄獨有的卡那卡那富族「河祭」過程充滿神秘感。（高市原民會提供）

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