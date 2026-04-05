桃園龜山A7甲子園空橋淪斷橋 地方批市府消極不作為

桃園龜山A7甲子園空橋工程停擺已逾半年。（議員李宗豪提供）

桃園龜山A7甲子園空橋疑因原物料漲導致預算增加而卡關，工程停擺至今逾半年淪「斷橋」，形同懸在半空的爛尾工程，地方批市府消極無作為，市府工務局長汪在宙表示，空橋由建商興建、完工後交由市府養護工程處維管，已協調都市發展局要求建商儘速依都市計畫法施作完成。

議員陳雅倫表示，甲子園空橋為A7都市計畫一環，是居民日常通行的重要基礎建設，可串聯文化一路，便利居民通往捷運站，工程原訂去年8月完工，如今仍是懸著的半成品，再放下去恐成廢鐵，過去多次與市府各局處會勘、協調，市府始終以私人開發為由消極應對，缺乏具體解決方案，讓問題一拖再拖，此外，施工更佔用人行道長達1年多，嬰兒車、輪椅族、youbike被迫改道，請市府停止行政消極作為，積極介入解決問題，別讓城市公共建設淪為笑柄。

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議員李宗豪表示，A7產專區甲子園空橋由建商負責興建，目前進度緩慢甚至停擺，要求市府積極介入協調，督促企業履行開發義務，不要讓攸關行人安全的建設無限期停滯。

養工處表示，此案位於A7都市計畫內，經都發局召開都市審議要求建商興建空橋，完成後交由養工處維管，空橋設計階段由第三方公會辦理審查，完工後將會辦理完工勘驗及接管程序，目前協調都發局要求建商儘速依都計法施作完成，接管方式則待都發局與建商釐清，養工處再配合辦理。

養工處表示，建商因施做空橋工程，曾向交通局提出交通維持計畫書，在人行道設置圍籬，並將行人路線引導至甲子園社區騎樓空間，路權借用至今年2月，後因停工未繼續借用，將函請開發商限期撤除圍籬，若無撤除，將交由警方依道路交通管理處罰條例裁處。

桃園龜山A7甲子園空橋工程停擺已逾半年，現場架設的施工圍籬佔用人行道。（議員陳雅倫提供）

議員陳雅倫表示，針對甲子園空橋工程停擺，過去多次與市府各局處會勘、協調。（議員陳雅倫提供）

議員李宗豪表示，甲子園空橋進度緩慢甚至停擺，要求市府積極介入協調，督促企業履行開發義務。（議員李宗豪提供）

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