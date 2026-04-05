墾丁「美女」調酒連2年消費爭議 攤商協會警告：再犯撤攤

墾丁「美女」調酒連兩年消費爭議。（記者蔡宗憲攝）

台灣祭為恆春半島帶來久違觀光榮景，但墾丁大街某美女調酒攤位連兩年傳「消費誤導」爭議，甚至有消費者疑在「暈船」狀態下刷出高價帳單，墾丁大街市集攤商協會今日發出強硬聲明。協會強調，已對該攤商祭出「記點」處分，並宣布自治條例機制，累計三次違規，將永久撤銷其在大街擺攤的資格，直接驅逐出墾丁市場。

近日有遊客投訴，在該調酒攤點了4杯Shot，卻因正妹店員強烈推銷「要不要湊一盤」，最終結帳竟被索價2500元，才驚覺一盤的分量是12杯。儘管攤位標示清楚，但這種利用「資訊不對稱」或強勢行銷的策略，已引發大眾對墾丁「割韭菜」的負面印象。

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墾丁大街市集攤商協會接獲檢舉後，昨晚會同消保官、警方前往稽查。協會代表嚴肅表示，這已不是該攤位第一次出事，為了守護所有攤商共同努力維持的觀光品牌，協會絕不護短。

該攤位去年就曾爆出更離譜的爭議。當時一名男客在店員推銷下，竟一口氣點了76杯Shot，導致帳單高達1.4萬元。離譜的是，該男客當時還請不在現場的妻子前來付帳，引發家庭風暴與社會譁然。雖然業者當時宣稱「顧客主動邀約友人、店家有善意提醒」，但連續兩年爆發類似爭議，讓協會意識到「行銷手法」已嚴重偏離正常商業常態。協會指出，這種「讓消費者暈船」的強勢推銷，即便法律上難以界定為詐欺，但在商業倫理上已嚴重傷害墾丁大街的集體形象。

「我們不接受任何破壞墾丁形象的行為！」墾丁大街市集攤商協會執行長曾春惠強調，過去對於攤商多採取勸導，但面對「爭議大戶」，協會決定祭出實質重罰。包括已對該調酒攤開出第一張正式警告（記點）。凡攤位涉及消費糾紛、價格不透明或嚴重行銷爭議，一年內記滿三點，協會將直接撤銷其攤位權利，並收回位置，不准再於大街營業。 協會將派員加強巡邏，要求攤商在推銷「組合」、「整盤」產品時，必須明確告知總金額與具體數量，不得有模糊地帶。

屏東縣政府消保官表示，支持協會的自律行為。雖然店家有明碼標價，但若推銷過程涉及誤導或趁人意識不清時加點，消費者仍可主張契約無效。縣府將持續配合協會，針對高爭議攤位進行重點監控，確保遊客在墾丁的消費環境是透明且安全的。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

墾丁大街市集攤商協會接獲檢舉後，昨晚會同消保官、警方前往稽查爭議酒攤。（記者蔡宗憲攝）

墾丁大街市集攤商協會接獲檢舉後，昨晚會同消保官、警方前往稽查爭議酒攤。（記者蔡宗憲攝）

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