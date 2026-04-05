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    首頁 > 生活

    25萬盞點爆全台！台中樂成宮光明燈創紀錄

    2026/04/05 09:18 記者蔡淑媛／台中報導
    樂成宮四處可見光明燈，點亮如白晝。（記者蔡淑媛攝）

    樂成宮四處可見光明燈，點亮如白晝。（記者蔡淑媛攝）

    擁有273年歷的台中市東區樂成宮，今年光明燈點燈數高達25萬盞，可能居全國之冠，晚間光明燈齊亮，將宮廟照得明亮如白晝，樂成宮表示，拜科技之賜，廟方也接受信眾線上申請點燈，不一定要舟車勞頓現場排隊，因此廟宇現看不到信眾大排長龍，也能求神保佑，心意不減。

    據了解，全台光明燈數量最多，且規模龐大宮廟，有台北市松山區慈佑宮有20幾萬盞，

    樂成宮光明燈安燈數量25萬盞，

    樂成宮「旱溪媽祖」庇佑住民，長期以來每年都超過20萬信眾安燈，樂成宮董何敏誠表示，今年人數破紀錄到25萬人安燈，光明燈、太歲及文昌燈價格在300元到1000元之間，「苦民所苦，安燈沒漲價過」。

    樂成宮光明燈昶亮，正殿兩面牆安滿光明燈，華陀、文昌、月老等8個宮殿都設有光明燈，除了光明燈柱每柱安置600及800盞光明燈，有上百柱，以及神明前柱，目前華陀燈、文昌燈已經點滿，非常搶手。

    何敏誠表示，信眾現場或線上點燈，建議信眾能向媽祖及其他神明秉告，媽祖及神明非常靈驗；廟方能安燈25萬盞，必須人工安放，樂成宮有數百名的志工協助廟務、協助誦經唸疏文。

    樂成宮特色之一，信徒有很多是年輕人，常見年輕信眾來參拜，近年樂成宮月老的網路聲量高，牽紅線未婚聯誼、集團結婚非常搶手，很快就額滿，月緣文創市集也吸民眾參加，華陀則是許多醫師來參拜，帶動年輕人來樂成宮。

    樂成宮去年也獲得內政部宗教團體公益獎，表揚廟在去年捐出1.6億投社會公益服務，是除台北市之外，全國捐款最多廟宇，這4年捐款行善將突5億元。

    樂成宮今年光明燈點燈數高達25萬盞，宮殿牆面、立柱及光明燈柱等處，光明燈點亮如白晝。（記者蔡淑媛攝）

    樂成宮今年光明燈點燈數高達25萬盞，宮殿牆面、立柱及光明燈柱等處，光明燈點亮如白晝。（記者蔡淑媛攝）

    樂成宮今年光明燈點燈數高達25萬盞，廟裡四處可見光明燈，點亮如白晝。（記者蔡淑媛攝）

    樂成宮今年光明燈點燈數高達25萬盞，廟裡四處可見光明燈，點亮如白晝。（記者蔡淑媛攝）

    樂成宮信眾眾多，今年光明燈點燈數達25萬盞。（記者蔡淑媛攝）

    樂成宮信眾眾多，今年光明燈點燈數達25萬盞。（記者蔡淑媛攝）

    樂成宮四處可見光明燈，點亮如白晝。（記者蔡淑媛攝）

    樂成宮四處可見光明燈，點亮如白晝。（記者蔡淑媛攝）

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