台北天文館4/6樂齡講座「星空下的文學課」 年滿55歲送星座筆

銀河特展樂齡講座首場明登場。（台北天文館提供）

連假最後一天來聽講座！台北市立天文科學教育館明（6日）天下午2點至3點半，將於館內第一演講室舉辦年度「銀河特展樂齡講座」首場「星空下的文學課：在天文館搭上那列銀河火車」，兒童文學閱讀推廣作家黃淑貞以日本作家宮澤賢治經典文學作品「銀河鐵道之夜」結合繪者增村博的「貓化」漫畫版本，引導閱聽人從文學視角感受星空想像，開放報名至今（5）日下午5點。

台北天文館表示，活動串聯館方特展「銀河不可思議之旅」，邀請小兔子書坊店主黃淑貞以兒童文學搭配天文主題，經由故事分享與互動體驗，讓參與者藉由閱讀樂趣和生命感受的交流，在故事與星空間建立連結，並延伸至銀河的科學知識與文化意涵。除了導讀之外，還有記憶大考驗配對互動遊戲，幫助大小朋友回顧故事內容，以及寫下對幸福的理解，透過討論歸納想法為自我滿足、他人連結、生命意義等面向，思考真正的幸福。

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館方補充，「銀河特展樂齡講座」規劃4場，從文學閱讀、歷史文化、天文旅行到天體觀察，重新認識夜空中的銀河，免費參加。講座當天滿55歲的長者，可獲春季星座筆1支，4場全數參加也可兌換春夏秋冬全套星座筆。詳細報名資訊可至官網（https://tam.gov.taipei/News.aspx?n=0258A8C5F361FF53&sms=C859FAFAA10995CD）查詢。

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