高雄卡那卡那富族河祭 男性限定的傳統祭儀

卡那卡那富族祭儀「河祭」（Pasika’arai），，全程僅男性族人執行參與，並僅開放男性觀禮及攝影。（高市原民會提供）

高雄特有原住民族群卡那卡那富族年度祭儀「河祭」（Pasika’arai），昨（4）日清晨在那瑪夏區楠梓仙溪由部落耆老進行儀式，全程僅男性族人執行參與，並僅開放男性觀禮及攝影。

卡那卡那富族於2014年6月26日成為我國第16族原住民族，分佈於高雄那瑪夏區楠梓仙溪流域兩側，是由17個家族匯集而成的族群，社會組織以父系為主，族人多數集中於那瑪夏區達卡努瓦里、瑪雅里，目前人口約500多人，重要的歲時祭儀有Pasika’arai（河祭）與Mikongu（米貢祭）。

請繼續往下閱讀...

高市原民會表示，河祭為卡那卡那富族感謝天神美好的創造，及對這條溪流養育族人的感恩，也祈求豐收平安，祭儀前部落耆老教導年輕一輩族人相關祭儀由來、流程、古謠及禁忌，將河祭傳統文化傳承給下一代。

4日清晨4點半部落族人即前往楠梓仙溪河畔，在部落祭司的祈福下展開整場儀式，全程僅男性族人執行參與，並僅開放男性觀禮及攝影，上午9點開始祈福儀式、開幕式、河祭器具介紹及歌舞文化展演等系列文化傳承活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法