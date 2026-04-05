屏東166處寵物友善商家 帶毛孩前往送韓風水壺

屏東縣已有166家業者加入寵物友善空間行列，涵蓋餐飲、旅宿及多元服務業。（屏東縣政府提供）

屏東縣政府推動「寵物友善空間」政策，即日起到全縣166處寵物友善商家空間並完成指定任務，即可領取限量韓風水壺等物品，希望透過實際行動支持友善店家，並讓更多民眾認識寵物友善理念。

屏東縣政府打造安全且友善的公共空間，不僅提升飼主與寵物的生活品質，也促進寵物友善空間與消費者間的良好互動，這次清明連假在寵物友善商家推出完成指定任務即可獲得韓風水壺等贈品，鼓勵家長帶著孩子與毛孩一同出遊，走訪縣內寵物友善場域，享受親子與寵物共遊的美好時光。

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縣長周春米表示，只要到指定寵物友善店家，超可愛又實用的韓風水壺就要送給大家，但是數量有限，真的送完就沒有了。

農業處長鄭永裕說，屏東縣已有166家業者加入寵物友善空間行列，涵蓋餐飲、旅宿及多元服務業，這次活動在提醒大家動物保護的相關政策，提醒飼主外出時應落實牽繩管理、隨手清理寵物排泄物，並尊重其他顧客，共同維護整潔、舒適的公共環境，讓寵物友善成為城市生活的一部分。

民眾完成寵物友善店家指定任務即可領取限量韓風玻璃水壺。（屏東縣政府提供）

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