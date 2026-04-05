雲林跨校機器人團隊挺進世界賽 勇奪VEX V5、FTC雙門票

雲林機器人團隊成員向縣長張麗善等人說明機器人設計概念及功能。（雲林縣府提供）

雲林縣多所學校跨校組成的機器人團隊，在國際舞台傳捷報！3月在立陶宛國際邀請賽榮獲「決賽聯盟獎（Finalist Alliance Award）」佳績，並已取得VEX V5與FTC（First Tech Challenge）2項國際機器人競賽世界賽門票，將在4月中下旬遠赴美國與全球好手一較高下。

雲林機器人團隊是由虎尾科技大學、斗六高中、斗南高中、西螺農工、斗六國中及正心中學、維多利亞實驗中學跨校攜手組成。台灣機器人教育聯盟理事長粘振國指出，雲林機器人團隊表現優異，3月受邀參加立陶宛國際邀請賽表現亮眼，更難得是取得全台僅4個名額的VEX V5與全台僅2個名額的FTC國際賽門票。

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粘振國表示，VEX V5與FTC為國際三大機器人競賽之一，今年分別在4月17日在美國聖路易斯，有來自世界各國400支隊伍參加；FTC將在4月27日在美國休士頓分4區競賽，全球有336支隊伍參加。

雲林團隊領隊正心中學鐘尉鈞說，大家在教練與學長指導下培養出對機器人的熱情及興趣，遇到問題想解決、突破，有很多目標想達成，希望這次出國比賽能取得好成績為國爭光。

雲林縣長張麗善在兒童節連假前與教育處長邱孝文等人接見團隊成員，張麗善指出，這群孩子因為有共同興趣及目標，且對機器人有熱情聚在一起，每個人眼神充滿光，請鄉親一同為這群科技小將加油打氣，期待他們再創佳績，讓世界看見雲林。

邱孝文說，縣府除在學校課程加強AI與科技教育，未來也會持續與台灣機器人教育聯盟透過營隊深化科技教育，並透過跨校合作與經驗傳承，讓更多學子投入科技領域，持續培育具創新能力的優秀人才。

雲林跨校組成的機器人團隊取得VEX V5、FTC國際賽雙門票，雲林縣長張麗善接見成員為他們加油打氣。（雲林縣府提供）

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