新北市府暑期工讀300名額 開放新北大專生報名

過往參與暑期工讀計畫學生，協助解答民眾問題。（圖由新北市青年局提供）

新北市府115年度「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」目前至4月22日開放報名，今年共釋出300個暑期工讀職缺、月薪2萬9500元，工讀地點在新北市政府各機關及所屬單位，有助對公部門運作有更進一步的瞭解，歡迎設籍新北市的大專院校學生報名。

新北市青年局長邱兆梅表示，參與公部門暑期工讀，不僅是打工，也是近距離瞭解政府運作、參與公共事務的重要機會；為減經家庭經濟負擔，本計畫提供特定條件包括低收入戶、中低收入戶、中高齡失業者及身心障礙者等子女優先抽籤，幫助有需要的學生，勇於跨出職涯探索第一步。

請繼續往下閱讀...

青年局說明，此計畫工讀時間從6月29日至8月28日止，採紙本及線上填表報名，申請人需於4月22日前填妥紙本報名表、線上表單並檢附相關證明文件，以掛號郵寄或親送至新北市青職基地（新北市板橋區民權路170號）完成報名，簡章與報名表可至青年局官網（https://ntpcyouth2022.pse.is/8w3qku）查詢下載。

青年局指出，完成報名後將進行資格審查及公開抽籤，預計正取300名、備取90名，5月11日公開抽籤，5月20日在青年局官網公告錄取名單，6月5日開始分發作業，6月29日報到。

新北市府115年度「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」目前至4月22日開放報名，今年共釋出300個職缺、月薪2萬9500元。（圖由新北市青年局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法