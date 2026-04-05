日本猴PANCHI爆紅！台中大坑也有「萌小猴」吸客暴增

大坑野生台灣獼猴，有小猴如Panchi大，依偎在母猴懷裡，或與小猴玩耍，相當可愛。（記者蔡淑媛攝）

日本獼猴Panchi遭生母遺棄，在動物園把紅毛猩猩玩偶當媽媽依靠，萌樣紅遍全球，台中大坑有2、3群群的野生台灣獼猴約120隻，聚集在4號步附近，有小猴如Panchi大，依偎在母猴懷裡，或與小猴玩耍，相當可愛，長年觀察猴群的郭叔叔說，野生獼猴棄養機率不高，5月約有30隻母猴生產小寶寶。

日本千葉縣動植物園的的小獼猴Panchi被生母遺棄後，由人工飼養，在7個月大時逐漸回到動物園生活，拉著紅毛猩猩玩偶當媽媽托靠、跳到保育員哥哥撒嬌，到逐漸長大，尋求長輩猴認同及與小猴玩耍模樣，可愛萌樣萌翻天，全球都搶當牠的雲端父母，每天追蹤一舉一動。

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台中大坑4號、3-1步道附近200公頃山區有2、3群野生台灣獼猴，住在山區的郭叔叔說，觀察在地的台灣獼猴群，不同於Panchi的遭遇，野生獼猴住在大自然，母猴照顧能力較強，不太會遺棄親生子，除了死亡，即使猴媽媽死亡，他沒看過會有其他母猴接手照顧，小猴可能就因此野外就死亡。

郭叔叔住家就在猴群活動地附近，因此定期餵養猴群，也在四號步道猴群聚集時由郭叔叔解說生態，在Panchi爆紅後，郭叔叔說，遊客也多3成，尤其是外國遊客明顯增加，甚至有外國攝影師想固定紀錄台灣獼猴的一生，不過當地猴群是野生，來吃餐食點心後就回到山林裡。

郭叔叔說，台灣獼猴可活30歲，在地猴群可看小猴有1到3歲，由於母系社會，由猴后當家做主，公猴大約6歲時會離開族群，外出生活，猴群也會吸納外來的公猴，因此不會近親繁殖的問題，猴后可當20多年，直至死亡，猴王則約每3年就更新。

台灣獼猴生產期在4到6月，在地猴群約有30隻母猴即將臨盆，將陸續生產可愛的猴寶寶，郭叔叔也說，因為生活在野外環境，么折率高，只會有20多隻猴寶寶平安生下，要長到成猴5、6歲，只剩1/4；另外台灣獼猴尾巴長，還會爬樹，需要長尾巴平衡，與日獼猴短尾明顯不同。

郭叔叔強調，台灣獼猴是野生動物，不應飼養，猴子的生命有30年，一旦圈養，終身只認一個主人，一旦無法飼養，對猴子非常殘忍，後續飼主也難以圈養。

大坑野生台灣獼猴，有小猴如Panchi大，依偎在母猴懷裡，或與小猴玩耍，相當可愛。（記者蔡淑媛攝）

台中大坑有2、3群群的野生台灣獼猴約120隻，相當可愛。（記者蔡淑媛攝）

台中大坑野生台灣獼猴約120隻，相當可愛。（記者蔡淑媛攝）

大坑的猴王。（記者蔡淑媛攝）

大坑野生的小台灣獼猴。（記者蔡淑媛攝）

台中大坑野生台灣獼猴。（記者蔡淑媛攝）

郭叔叔猴園進行台灣獼猴生態解說，野生猴與人群保持距離。（記者蔡淑媛攝）

台中大坑野生台灣獼猴。（記者蔡淑媛攝）

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