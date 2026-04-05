叛逆少年到師鐸獎得主 黃俊程用焊槍帶學生找到自己的路

從叛逆少年到師鐸獎得主，南港高工老師黃俊程帶學生找到自己的路。（教育部提供）

從曾經讓師長頭痛的叛逆少年，到榮獲師鐸獎的技職教師，黃俊程在台北市立南港高工冷凍空調科的教室裡，用焊槍的專業與陪伴，帶領學生找到自己的路。他相信，「沒有天生叛逆的孩子，只有渴望被理解的心」，正因自己曾走過迷惘，更能看見學生的需要。

課堂上，黃俊程以幽默方式拉近距離。學生焊接銅管時，他笑說「這管子流鼻涕了」，讓緊張的實作課多了輕鬆氛圍。對他而言，教學不只是技術傳授，更是情感連結。他也常在放學後換上運動服，與學生一起打球、流汗，建立信任關係，讓學生願意投入專業學習。

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面對技職教育重視實作的特性，黃俊程採取分組競賽方式，引導學生在合作與競爭中成長。程度較弱的學生為團隊努力追趕，表現優秀者則主動協助同儕，逐漸形成互助學習氛圍。他認為，唯有讓學生感受到被接納與肯定，才能激發對技術的熱情。

然而教學生涯並非一路順遂。曾有一名學生因衝突離開校園，讓他長期掛心。多年後，這名學生主動回到學校，向他道歉並尋求幫助。黃俊程不計過往，利用課餘時間補強專業，陪伴學生重返升學軌道，最終考上理想科大。這段重逢，也讓他更加堅定「願意等，就能等到孩子回頭」的信念。

回顧自身成長，黃俊程坦言，年輕時曾因自負而受挫，打工時被主管嚴厲指正，才理解態度與品格的重要，這段經驗讓他在教學中格外重視學生的品格教育，提醒學生技術之外，更要學會尊重與負責。

面對AI時代，黃俊程表示，他不排斥科技，反而引導學生學會辨識與修正AI內容，轉化為自己的能力，強調AI能輔助判讀，但無法取代現場操作的經驗與手感，技術背後的人性與溫度，才是職人真正的價值。

從迷途少年到教育典範，黃俊程以自身經歷陪伴學生，讓每一雙握著焊槍的手，不只是學會技術，也學會相信自己，在人生的道路上找到屬於自己的光芒。

從叛逆少年到師鐸獎得主，南港高工老師黃俊程帶學生找到自己的路。（教育部提供）

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