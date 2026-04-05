教育部推動中小學課程在地化 社區大學協作助攻

新化國中與新化社大合作開設「修吧研究社」。（教育部提供）

為推動學習走入生活、強化學生實作與在地連結，教育部整合中央與地方資源，鼓勵中小學結合社區力量發展特色課程，114學年度共有40所國小、28所國中及13所高中，與22所社區大學共同推動課程，透過在地文化、產業與環境議題融入教學，逐步建立跨校、跨域的在地學習網絡。

教育部國教署組長蔡宜靜指出，依12年國教課綱「適性揚才、終身學習」理念，近年持續透過專案計畫補助地方政府，引導中小學將地方文化、產業特色與環境議題融入課程，並結合社區大學提供師資與場域支持，透過教師共備與協同教學，深化課程內容與學習體驗。

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各地學校發展出多元成果，桃園楊梅地區多所國中小結合客庄文化與地方地景，透過實地踏查與社團課程，引導學生理解人地關係與文化脈絡；彰化縣偏鄉學校則依據在地產業與氣候條件，推動食農教育，並透過成果發表展現學習歷程，增進學生對家鄉的認同。

台南市新化國中則開設「修吧研究社」及「布可思議手作社」，透過實作與任務導向學習，協助不同學習需求學生逐步完成目標，並結合社區業師與志工資源，打造支持性的學習環境。

蔡宜靜表示，特色課程能有效提升學生學習動機，並培養跨域整合與問題解決能力，教育部將持續整合中央與地方資源，鼓勵學校發展貼近生活經驗的課程模式，並促進經驗交流與擴散。

蔡宜靜強調，透過學校與社區協作，讓學習從課本延伸至生活，培養學生關懷在地、理解環境的能力，進一步拓展多元視野，回應未來社會的挑戰。

西港國小與二林社大合作開設「蜆為人知」課程。（教育部提供）

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