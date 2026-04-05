在地人敲碗成功！彰化和美全民運動館免費體驗爆滿 4/7啟用

彰化和美全民館將在4月7日正式啟用。（縣府提供）

斥資3億6800萬元興建的「彰化縣立和美全民運動館」，從上個月底起展開為期8天的試營運，全館設施開放民眾免費預約體驗，吸引和美、線西、伸港等地區鄉親熱情參與，場館天天人潮不斷。昨（4日）天兒童節是免費體驗的最後一天，隨著試營運的結束，彰化縣政府將於4月7日舉辦落成啟用典禮，宣告這座全新的運動據點正式開幕營運。

和美全民運動館規劃兼顧美感與實用性，一樓設有溫水游泳池、籃球場、羽球場及全齡體能訓練中心；二樓為新型態健身房、桌球室及多功能課程教室，並串聯戶外200公尺田徑場，提供室內外整合的完整運動空間，滿足不同年齡層的運動需求。

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縣府表示，繼彰化市的彰北、員林市的彰南國民運動中心啟用後，和美全民運動館將成為全縣第3座正式營運的運動據點；該館由新動像企業有限公司負責營運管理，業者另投入1700萬元進行設備優化，期盼帶動在地運動風氣，打造健康宜居的生活環境。

彰化縣第3座全民運動中心、和美全民館，8天試營運免費體驗，已在昨天兒童節結束。（縣府提供）

和美全民館設有溫水游泳池，也有蒸氣室等設備。（縣府提供）

即將正式開幕營運的和美全民館說有蒸氣室空間，方便民眾運動後舒緩肌肉緊繃、身體放鬆。（縣府提供）

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