清晨國道湧1.2倍車流 易壅塞14路段、高乘載管制一次看

高公局提醒駕駛人，雨天行車務必減速慢行，並開亮頭燈以維持視線，同時保持較長的行車安全距離，務必小心駕駛及避免頻繁變換車道，以維行車安全。（高公局提供）

今天（5日）是清明節連續假期第3天，交通部高速公路局表示，今日0-5時交通量為4.9百萬車公里，為年平均平日（4.0百萬車公里）的1.2倍，預估今日交通量為120百萬車公里，其中共有14路段不同時段時容易壅塞，另也有部分路段有實施匝道儀控、高乘載管制等，請民眾注意。

高公局表示，昨天（4日）全日交通量為98.6百萬車公里，為年平均平日（93百萬車公里）1.1倍，國5交通量為3.1百萬車公里，為年平均平日（2.6百萬車公里）1.2倍，昨日下午路況除國1北向埔鹽系統至彰化系統因翻車事故壅塞並於19時紓解外，其餘路段大致順暢。

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高公局指出，目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為9.4百萬車公里，今日相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局表示，預判今日上午重點壅塞路段為國1北向圓山至大華系統、國5北向宜蘭至坪林等路段。西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人儘量於上午9時前出發，以節省寶貴時間。

高公局指出，其與公路局攜手合作，成立「公路聯合疏運中心」，共同監控連假路況並即時協調應變，並於今日的國道路況預報外，增加宣導省道及快速公路疏導訊息（管制措施、壅塞預測、國道客運優惠措施等），跨機關合作整合交通資訊，提升民眾出行便利與安全。

今天受鋒面影響，易有短延時強降雨，南部地區有局部大雨發生的機率。高公局提醒駕駛人，雨天行車務必減速慢行，並開亮頭燈以維持視線，同時保持較長的行車安全距離，務必小心駕駛及避免頻繁變換車道，以維行車安全。另，呼籲民眾出門務必檢查好車況、養足精神、繫妥安全帶、切勿超速，並應注意車前狀況、保持安全距離。

清明連假第3天，國道易塞車路段。（高公局提供）

清明連假第3天，國道易塞車路段。（高公局提供）

清明連假第3天，國道易塞車路段。（高公局提供）

清明連假第3天，國道交通管制措施。（高公局提供）

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