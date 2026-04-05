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    首頁 > 生活

    鼬獾出沒 竹縣動保所籲快替毛小孩打狂犬病疫苗

    2026/04/05 08:53 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣動保所認為乾旱可能擴大鼬獾出沒範圍，平添狂犬病跨物種傳播的風險，呼籲家犬家貓要儘速接種疫苗。（記者黃美珠攝）

    新竹縣動保所認為乾旱可能擴大鼬獾出沒範圍，平添狂犬病跨物種傳播的風險，呼籲家犬家貓要儘速接種疫苗。（記者黃美珠攝）

    新竹縣動物保護防疫所今天發出警告，直指近期的旱象，很有可能擴大鼬獾的活動範圍，大大提升跟人類、家犬家貓接觸的機會，所以已經安排4月25日起到5月間，將在北埔鄉開辦3場免費的狂犬病疫苗接種，請有需要的飼主就近、就便，帶著愛犬愛貓前往施打，現場也將提供免費的寵物登記服務。

    新竹縣動保所長何志豐說，近期旱象持續，野生動物棲息環境因此產生變化，在乾旱環境下鼬獾為維持生存可能會擴大活動範圍，前往水源較穩定的農田、排水溝或民宅周邊覓食，這使得鼬獾跟人類、家中犬貓接觸的機率增加，進而提升狂犬病跨物種傳播的潛在風險。而狂犬病是人畜共通傳染病，遭罹病動物抓咬傷後，如果發病，致死率就接近100%。

    動保所的狂犬病免費接種列車，將在4底到5月中開抵北埔。首場是4月25日早上10點到下午1點，在北埔鄉桐花祭活動攤位上。第2場在5月13日早上10點到11點半，於大湖村的大湖土地公廟旁。最後一場則是5月14日早上10點到11點半，在南外社區活動中心。#

    新竹縣動保所的狂犬病免費注射服務，4月底到5月中將在北埔開設3場。（取自竹縣府官網）

    新竹縣動保所的狂犬病免費注射服務，4月底到5月中將在北埔開設3場。（取自竹縣府官網）

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