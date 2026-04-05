彰市兒童節禮物午安枕遭疑「有怪味」 檢驗結果曝

彰化市兒童節禮物午安枕遭疑「有怪味」，檢驗結果確定安全無虞。（圖由市公所提供）

慶祝兒童節，彰化市公所大手筆送給全市12所國小學童共1萬3千個午安枕，作為兒童節禮物，不料有家長打開包裝卻發現「有怪味」，憂心其氣味恐揮發出對人體有害氣體，市長林世賢獲悉後高度重視，立即指示所屬將午安枕送驗；檢驗結果日前出爐，並未含有甲醛、螢光劑等有害物質，公所立即行文各校，家長接獲通知後都鬆了一口氣。

有家長質疑，今年收到市公所發放的兒童節禮物午安枕，打開外包裝塑膠膜時，突然聞到一股異味，懷疑這氣體對人體有害，憂心小朋友聞到恐怕危害身體；此外，他們將包覆枕頭的絨布拆開來要換洗時，發現裡頭的矽膠竟然呈現坑坑洞洞的，令人質疑枕頭製作過程是否有瑕疵。

請繼續往下閱讀...

市公所民政課長黃靜宜表示，公所今年製作1萬3千個枕頭送給彰化市12所國小學童，讓學童在午休時可以墊著好睡；據他們了解，枕頭矽膠有坑洞乃屬於製作過程中有空氣跑入模具內的自然現象；至於午安枕塑膠套打開會有味道，主要是因為採真空封存方式包裝，打開之後過1、2天味道應該就沒有了，是否具有甲醛、螢光劑等有害物質，他們立即送給第三方公證單位檢驗；檢驗結果出爐，並未驗出具有害人體等物質，他們已行文各校，由校方通知家長可放心讓孩童使用。

彰化市公所贈送市區小學生午安枕，作為兒童節禮物。（圖由市公所提供）

枕頭矽膠有坑洞乃製作過程中有空氣跑入模具內的自然現象。（圖由市公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法