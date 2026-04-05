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    首頁 > 生活

    特別名字容易跟人破冰 新埔鎮民黃路加 累積「知名度」

    2026/04/05 08:14 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣新埔鎮民黃路加有個特別的名字，讓他很容易跟人拉近距離、累積「知名度」。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新埔鎮民黃路加有個特別的名字，讓他很容易跟人拉近距離、累積「知名度」。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新埔鎮民黃路加，名字特別且響亮，卻也因此常被初識者追問「這是真名嗎？」，或問「是藝名吧？」讓他啼笑皆非。但有趣的是，也正因「路加」這個特別的名字，讓他很容易在陌生環境中跟人破冰、獲得注意，進而迅速累積起「知名度」。

    黃路加說，「路加」百分之百是他的本名，並非藝名或花名，出自新約聖經4大福音書中的路加福音，這是因為從其祖父開始，他們一家都是虔誠的天主教徒，他認為能與這本福音書的作者同名，意義非凡。

    原來黃路加的祖父是從嘉義新港北漂的遊子，因罹患肺病蒙得天主教會伸援而痊癒，成為天主教徒後，他們開始在新竹定居，最後落腳新埔。其父黃培聲還曾是位於新埔、由天主教會所辦的內思高工代理校長，所以他們兄妹的名字都由神父所賜，再直接翻成漢字；他叫做路加，哥哥就是「達蔚（大衛）」。

    黃路加拜在教會長大之賜，透過學唱聖歌、聖詩獲得音樂的薰陶，踏出社會後曾斜槓當起過音樂老師，以致「路加」2字更常被誤解是他在外工作的藝名。

    他說，非常喜歡自己的名字，雖然沒有像這個福音書作者「路加」當起懸壺濟世的醫生，卻因此常能在陌生的環境很快與人破冰、獲得注意，讓他迅速累積起「知名度」也廣結善緣。

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