04/05各報重點新聞一覽

台灣中油昨宣布，週一起國內油價「凍漲」。（中央社）

自由時報

油價本週凍漲 中油補貼逾90億 中油採購油氣成本估增1760億

台灣中油昨宣布，週一起國內油價「凍漲」，發油量最大的九五汽油維持每公升三十三．九元。從中東戰事開始至四月五日，中油累積已吸收逾九十．六億元；中油董事長方振仁坦言，最新推估三到六月，中油採購油氣的成本要多支出約五十五億美元（約一七六〇億元新台幣），「破產危機還沒解除」。

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中國「統戰三校」、「國防七子」 教部禁交流 台大等校官網 紅校仍列姊妹校惹議

基於國安考量及關鍵技術防範，教育部長鄭英耀去年宣布禁止國內大專校院與中國的「統戰三校」及「國防七子」交流，被對岸列為「台獨頑固份子」；不過，包括台大、台師大、清大、中興與東華等國立大學，官網上仍載明與這些學校互結為姊妹校，引起爭議。

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又見破壞電子監控潛逃 洗錢律師游光德 落跑通緝

又見破壞電子監控潛逃！這次逃犯是捲入詐團洗錢案被法辦的國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕丈夫杜秉澄的委任律師，同時也是詐騙集團首腦游光德，桃園地方法院昨證實，三月廿二日傍晚，游配戴電子手環斷訊、監控手機關機，已棄保潛逃，除沒收二五〇萬元交保保證金，已於廿五日對他發布通緝，另依職權告發棄保潛逃罪。

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聯合報

指總統府假動作 國民黨不推薦監委人選

第六屆監委任期將於七月卅一日屆滿，總統府日前發函給各政黨推薦人選，藍白分別給了軟釘子。國民黨文傳會主委尹乃菁表示，國民黨主張維持監察院，但不會配合總統府虛晃一招的假動作，決定不推薦監委人選。

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穩定物價 油價凍漲…中油吸收逾90億

中東戰事打了一個月仍未停歇，全球能源、原物料價格飆漲，為穩定物價、民生物資供應，中油宣布，本周汽、柴油價格不漲價。經濟部也推出「塑膠袋平價專案」，目標是讓塑膠袋「價格不要再漲上去」，且有充足的供應量；經濟部長龔明鑫表示，若加上既有供應量，平均每人每日可以使用接近十個塑膠袋，源頭供應充足。

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中國時報

美大挫敗 1天2軍機遭伊擊落

美國在對伊朗戰事愈演愈烈之際，遭遇雙重挫折！美國空軍一架F-15E戰機3日在伊境遭擊落，隨後再折損一架支援搜救行動的A-10攻擊機。兩機的飛行員獲救，但F-15E的武器系統官仍下落不明。美國總統川普台北時間4日晚則警告，給伊朗的10天寬限期將近，48小時後，如不開放荷莫茲海峽或達成協議，地獄之門將降臨到他們頭上。伊朗則告知調解國，近期內「不會談了」。

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雨彈狂炸！台鐵軌道淹沒 苗栗淪重災區

受鋒面影響，苗栗地區自3日晚間出現大豪雨等級降雨，後龍累積雨量突破240毫米，台鐵山線、海線交通均一度中斷，南庄山區也淪為孤島，新竹縣市也傳零星災情；4日下午鋒面南移，台中、台南、高雄等機場受雷雨影響暫停地面作業，造成多架次班機延誤。中央氣象署表示，今白天起雨勢趨緩，下一波鋒面6日接近台灣，7日北部有機會出現大雨等級降雨。

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政大招攬學生赴中交換，祭出「校級」計畫，不僅設有獎學金，還在校園開交換經驗分享會。（記者鍾麗華攝）

詐騙集團首腦、律師游光德破壞電子監控，棄保潛逃。（資料照，取自網路）

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