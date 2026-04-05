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    首頁 > 生活

    高雄久旱下大雷雨 重啟越域引水至南化水庫

    2026/04/05 00:14 記者陳文嬋／高雄報導
    高市久旱今下大雷雨，重啟旗山溪甲仙堰越域引水至南化水庫。（水利署提供）

    高市久旱今下大雷雨，重啟旗山溪甲仙堰越域引水至南化水庫。（水利署提供）

    高雄市昨天（4日）下大雷雨，是今年以來最大春雨，旗山溪、高屏溪流量上升，水利署重啟越域引水至南化水庫蓄存，夜間到今天上午8點雨勢最大，有機會恢復北送台南清水；整體降雨對南部水情有幫助，但尚未解渴。

    高雄每日用水量160萬噸，仰賴高屏溪攔河堰取水，今年以來累積降雨量比百年大旱同期更低，高屏溪流量一度下探每秒7.4立方公尺，攔河堰每日取水大減至70萬噸，水公司動用伏流水、地下水全上場，暫停高雄北送台南清水。

    受鋒面影響，高雄昨天下大雷雨，帶動高屏攔堰集水區雨量突破13毫米，是今年以來單日最高降雨量，流量上升突破每秒9立方公尺，水利署以滿足高雄用水為優先，將視流量持續上升確有餘裕，才會恢復高雄北送台南清水調度。

    此外，高雄與台南共用南化水庫，透過旗山溪越域引水挹注水量，旗山溪流量一度下探每秒1.79立方公尺，水利署暫停越域引水，全面下放作為農業灌溉用水，大雷雨挹注旗山溪流量上升，每秒突破2立方公尺，水利署重啟越域引水，挹注南化水庫蓄水量，管控每日出水量30萬立方公尺，盡量把水留在水庫裡，今蓄水率41％。

    水利署考量天候未人工增雨，整體降雨對南部水情有幫助，但尚不能解渴。

    此外，市府根據氣象署資料，夜間到今天早上8點雨勢最大，易有短延時強降雨，提醒民眾嚴防雷擊、積淹水。

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