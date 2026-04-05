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    首頁 > 生活

    不是巧合！賣場鐘錶指針10點10分 「黃金時刻」暗藏行銷密碼

    2026/04/05 00:10 記者許國楨／台中報導
    鐘錶行中陳列的名牌手錶，指針幾乎都停在「10點10分」。（民眾提供）

    鐘錶行中陳列的名牌手錶，指針幾乎都停在「10點10分」。（民眾提供）

    走進時下鐘錶行，會發現牆上鏡鐘或展示用鐘錶，指針幾乎都停在「10點10分」，看似隨意，其實暗藏「黃金時刻」寓意與巧思，是業界長用的行銷心理學。

    經營禮贈品業逾30年業者「百萬」指出，早期鏡鐘是新居落成或店面開幕常見賀禮之一，但因「送鐘」與「送終」諧音相近，容易讓人產生忌諱，因此連時間設定也特別講究，據說將指針調整至10:10，呈現出如同「V」字開展形狀，象徵勝利與好兆頭，成功化解語意上尷尬。

    除了文化因素，10:10也被鐘錶業公認為最理想的展示時間，有業者表示，當時針與分針呈現對稱的「V」字形時，畫面最為平衡，視覺上既開展又舒適，相較於偏向一側的時間，更能吸引目光，同時，多數鐘錶品牌會將Logo設置在12點下方位置，而10:10剛好避開該區域，不會遮擋品牌名稱，讓設計完整呈現。

    此外，許多手錶的日期窗位於3點或4點方向，這個時間點也能避免指針遮蔽功能細節，更有趣的是，從心理學角度來看，10:10的形狀宛如一張微笑的臉，兩側上揚的指針像是嘴角上揚，傳遞出正向與愉悅的感受，這樣的視覺印象能提升消費者好感度，甚至影響購買意願。

    連早期的鏡鐘也一樣會定格在「10點10分」。（民眾提供）

    連早期的鏡鐘也一樣會定格在「10點10分」。（民眾提供）

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