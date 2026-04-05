台南鴿笭2-2》攸關全庄榮譽、凝聚向心力 觀戰也能下場抓粉鳥

台南鹽水笭鴿賽有的採掀籠式放飛。（資料照，記者楊金城攝）

台南溪北農村放紅腳笭（鴿笭）民俗傳承百年，藉由庄頭對庄頭的鴿笭對抗，凝聚農村向心力、村落聯誼，目前在新營、鹽水和學甲等地，至今還保留21個村庄的12組鴿笭對抗賽，鴿笭賽吸引人在於一年一次庄頭對抗關係全庄榮譽，也比養鴿高手誰厲害。

鴿笭競賽利用鴿子的歸巢特性，讓其揹負鴿笭進行短距離的負重競賽，各組對抗比賽大多先揹私笭「預賽」熱身、再比拚最後一回合的揹公笭「決賽」，以揹回的鴿笭數量、尺寸重量分勝負，也有的自主訓練後直接比拚公笭。

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放飛笭鴿則分拋擲式、掀籠式，鴿種是俗稱「紅腳仔」的菜鴿，背鴿笭負重飛翔的能力強，起飛後會從鴿笭發出嗡嗡嗡聲響，鴿笭賽視天候為期約二週至一個多月才結束，比賽就在各庄鴿笭會的「戰鴿」一來一往間，充滿比賽刺激、趣味。

所謂「養兵千日，用在一時」，各鴿笭會的鴿友平時養鴿細心照料，到了比賽前、比賽期間，還得視笭鴿情況，適時餵食藥品、補品，為戰鴿補充體力、增強戰力。

多數鴿笭賽也允許觀戰的民眾下場「擄鴿」，飛不過庄頭間中線，體力不支落地，一旦被捕獲就能換取獎金，部分並以拍賣方式贖回笭鴿，也讓鴿笭賽很刺激，眾人搶抓粉鳥。

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