台南鴿笭2-1》嗡嗡嗡飛上天 台南放紅腳笭未來令人憂

台南鴿笭賽傳承百年。（記者劉婉君攝）

開春後，台南溪北田野上空傳來「嗡嗡嗡」聲響，在眾人吆喝聲中，只見笭鴿奮力揹起鴿笭向上飛，台南市鴿笭文化季熱鬧登場，鴿笭的未來依舊令人憂心忡忡。鴿笭式微，根本在於出賽的笭鴿、養鴿鴿友、比賽觀眾愈來愈少，台南市定民俗鴿笭文化的延續充滿挑戰。

「老的凋零，去年再被丹娜絲重創鴿舍，養鴿的鴿友愈來愈少了」鹽水舊營鴿笭會會長劉峰宗點出其中困境，71年次的劉峰宗、70年次的鹽水後寮鴿笭會長吳冠穎算是鴿笭玩家中「幼齒的」，兩人感嘆老一輩凋零，養鴿傳承後繼乏力，為延續鴿笭，有的庄頭鴿友就拆成二隊，有的一庄戰三庄，填補失了對抗的庄頭。

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養鴿可說寥寥「可數」，舊營鴿笭會目前只有4人養鴿，跟舊營鴿笭會一樣的，還有新營太南B軍鴿笭會如今也只剩4人養鴿，鹽水大莊、新營太北、太南A軍、鹽水後寮、義稠養鴿會友都剩4至7人養鴿，以前出賽的鴿子有一百多隻，目前能出動5、60隻就不錯了。太南B軍鴿笭會長謝瑞祥指出，為了延續庄內鴿笭文化，有興趣，才會繼續養下去，但現在人口外移、賺錢養家，那有時間養鴿。

農村人口老化，年輕人養鴿意願低，成了致命傷，吳冠穎說，養鴿要花時間、金錢，對鴿笭文化沒興趣，年輕一代難以接棒，去年丹娜絲重創各鴿笭會的鴿舍，有人就不養了。

2014年台南市公告「新營鹽水學甲放粉鳥（紅腳）笭」登錄為市定民俗，文化局每年補助飼料、鴿笭修復、舉辦比賽給各會提高至7萬元，鴿笭文化季落幕還舉辦慶功宴表揚，吳冠穎表示，比賽旗幟由文化局製發，但在比賽場地農路插旗就被環保局拔走，年年發生，頒獎的獎牌建議改頒匾額，也年年不改，小細節打擊榮譽感。

在學甲三慶里紅茄萣、頂洲二個庄頭，目前鴿友合計有20多人，頂洲還分成二個鴿笭會，分頭出戰紅茄萣、鹽水羊稠厝，年齡最大的已逾九旬，平均年齡在70歲左右，養鴿大減。

三慶里長、台南市鴿笭文創協會理事長郭壬貴建議「鴿笭觀光化」，計畫推出掛笭體驗營，結合小吃美食，持續性舉辦，也可串連學甲蜀葵花節、鄰近景點形成鴿笭文化小旅行，在地人有錢賺，延續鴿笭；因應製笭師傅凋零，原料成本上漲，也將推廣三D列印製作鴿笭。

台南市文化局副局長林韋旭認為，透過社區營造讓地方真正「動起來」是推動鴿笭文化延續的關鍵，整合文化、觀光與產業，在社區傳授養鴿、培訓導覽員、結合年輕世代的創意與數位行銷，建構完整有深度的鴿笭文化觀光體驗遊程，並可全年常態化發展，使鴿笭從節慶活動轉型為文化體驗產業，創造地方的文化經濟價值；未來並可發展文化創意產業，設計多元鴿笭主題商品，讓遊客體驗，更透過收藏延續旅遊記憶。

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