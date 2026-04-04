屏東內埔第三棟納骨堂動土 工期逾1年

內埔鄉第一公墓第三納骨塔今天舉辦破土典禮，圖為模擬圖。（記者陳彥廷翻攝）

屏東縣內埔鄉「和禎園」、「和祥園」今天舉辦清明祭祖，鄉公所同場舉辦「第三棟納骨堂新建統包工程」破土典禮，公所說，目前和祥園的空櫃位已幾乎無法足供鄉內任何一個公墓的遷葬，將自籌預算興建新的納骨堂。

內埔鄉第一公墓位於六堆紀念公園南側，2005年起啟用首棟「和禎園」納骨堂，2019年啟用第二棟「和祥園」，提供鄉親完善且具尊嚴的安厝空間。隨地方發展及鄉親開枝散葉，納骨堂櫃位逐漸飽和，和禎園已近全滿，和祥園也約剩下2到3千左右櫃位。第三棟納骨堂今天舉辦破土典禮，鄉長鍾慶鎮、代表會主席鄧鏡斌、民進黨籍鄉長參選人李明宗及在地大部分民代、村長出席。

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鄉長鍾慶鎮指出，和禎園改建後，鄉親或旅外子弟甚至外縣市民眾認為風水佳、易停車，遷葬者或選擇安厝者眾，不少早年在外地打拚鄉親回家祭祖時見第一公墓成為納骨堂區，不再雜亂，也常會交代後代後事得「落葉歸根」，因此，前兩個納骨堂共3.4萬櫃位很快就接近滿櫃。

鍾慶鎮說，鄉內所有公墓禁葬，起掘遷葬者恐因櫃位緊縮卡關，鄉親長期以來殷切期盼新館安放先人，又殯葬設施更關係民眾身後大事與情感寄託，責無旁貸自籌經費興建，提升地方生活品質與公共服務。

鄉公所說，新納骨堂共地上3層，統包辦理，以利整合設計與施工流程提升效率與品質，目前規畫樓地板面積達1148.59平方公尺的鋼筋混凝土建築物，首期1、2樓骨灰櫃8000座、骨骸櫃358座設置，加上佛龕、神主牌位、廁所等設施，整體規劃完善的空間、動線、通風採光及景觀設計，營造整潔、莊嚴且具人文關懷的喪葬服務空間，讓先人得以安息，後代得以追思，預估斥資1.4億多元，工期逾1年。

內埔鄉第一公墓第三納骨塔舉辦破土典禮。（記者陳彥廷攝）

內埔鄉第一公墓第三納骨塔舉辦破土典禮。（記者陳彥廷攝）

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