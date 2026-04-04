屏東台灣祭墾丁爆場 大街、大灣萬頭攢動 賴清德也來朝聖

2026台灣祭大灣場內擠滿觀眾。（屏縣府提供）

2026台灣祭今天邁入活動第2天，現場五大舞台由樂團輪番上陣、不間斷帶來精彩演出，而眾所矚目的「南方大唱」冠軍正式誕生，由「RIKI」樂團拔得頭籌，將於5月代表臺灣前往日本音樂祭交流，持續推動台灣祭與世界接軌。

屏東縣長周春米晚間也到場與樂迷們一同感受音樂熱情，今年活動不僅吸引日本重量級媒體深度參與，南韓超人氣恐龍JOGUMAN也驚喜現身，為現場增添話題；今天演出陣容堅強，首先由Sabrina胡恂舞與「JOGUMAN」揭開序幕，吸引許多年輕爸媽帶著孩子一同參與，展現音樂世代傳承的溫馨畫面，接續P!SCO聯手海洋家族帶動全齡唱跳氣氛，讓原本熱血的開圈氛圍，多了幾分童趣與歡樂，隨後怕胖團以熱血龐克節奏掀起萬人大合唱，讓大灣遊憩區瞬間成為一場震撼人心的戶外K歌盛宴。

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縣長周春米下午與總統賴清德一同與兒童節的「小小縣長」同歡後，也趕到墾丁和樂迷同場享受音樂，她感性的表示，台灣祭已迎來第6年，轉型至今，見到如此眾多的樂迷與遊客前仆後繼地來到墾丁參與是令人感動。她指出，現場多元曲風、跨越語言演出，搭配屏東山海美景相伴，正呼應台灣祭「至少我們還有音樂」核心精神，希望來到國境之南的粉絲們，都能帶回屬於自己的珍貴回憶，同時提醒大家注意安全，快樂出門、平安回家。

備受期待的「南方大唱」樂團大賽今年共吸引160組樂團報名參與，競爭激烈程度創下歷年之最，經過初、複賽最終由「RIKI」奪冠，將於今年5月前往日本神戶Coming Kobe音樂祭登台演出，此舉不僅展現台灣祭培育在地優秀音樂人才的成果，也為台灣音樂文化走向國際再添一筆亮眼成績。明天將迎來「台灣祭」最後一天，超高人氣活動「全明星躲避球」即將開打，並由三金歌王盧廣仲擔任壓軸演出，同時還有雙金樂團滅火器樂團、傻子與白痴等人氣樂團熱情開唱，邀請民眾把握機會到場同樂，一同感受音樂魅力。

2026台灣祭大灣場內擠滿觀眾。（屏縣府提供）

2026台灣祭大灣場內擠滿觀眾。（屏縣府提供）

2026台灣祭屏東縣長周春米（中）和樂迷們同歡。（記者陳彥廷攝）

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