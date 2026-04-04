美國重課專利藥100％關稅 學名藥暫豁免 食藥署：影響可控

食藥署長姜至剛。（資料照）

美國對進口專利藥品及其原料藥課徵100%關稅，引發外界關注對我國製藥產業影響。食藥署長姜至剛今（4日）表示，我國輸美藥品以學名藥及其原料藥為主，屬本次暫時豁免範圍，整體評估影響仍在可控範圍內。

食藥署指出，美國於美東時間4月2日公布藥品「232條款」行政命令，針對輸入美國之專利藥品及其原料藥課徵100%關稅；惟對與美國政府簽訂回流生產或最惠國藥價協議之企業，提供暫時性較優惠稅率。另本次措施暫時豁免學名藥及其原料藥，但預計將於1年內重新評估。

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姜至剛表示，根據我國藥品出口統計，輸美藥品以學名藥及其原料藥為主。113年學名藥出口額約新台幣84.72億元，占整體輸美製劑外銷產值86.5%；輸美原料藥出口額約新台幣5.44億元，占整體原料藥外銷產值9.9%，皆屬此次暫時豁免範圍。

至於專利藥部分，我國目前僅1項產品輸美，113年出口額約新台幣13.2億元，占輸美製劑外銷產值13.5%。該業者除持續於國內生產製造外，亦已規劃赴美投資設廠，進行海外市場布局。

姜至剛表示，我國與美國已簽署「台美投資合作備忘錄（MOU）」及「台美對等貿易協定（ART）」，其中載明學名藥及其原料藥可豁免對等關稅。不過，因美國最高法院於2月20日判決相關法源失效，美方正依「1974年貿易法」第301條重建法律基礎，相關協定尚未正式生效。我方將在美方法律重建過程中持續與美方保持聯繫，並積極因應301調查，以鞏固既有談判成果。

此外，我國對進口藥品並未課徵關稅。食藥署強調，本次台美關稅談判不致影響國內藥品價格，也不會影響自美國輸入藥品之供應，並將持續精進審查機制，確保藥品供應穩定，提升民眾用藥可近性。

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