台聯黨辦座談 疾呼修訂外勞政策迫在眉睫

台聯黨主席周倪安（中）今天在座談會強調，改變外勞政策刻不容緩，民進黨政府應正視。（台聯黨提供）

巨大、泰博等企業面臨出口受阻與關廠風險，台聯黨今天在嘉義市舉行「台灣優先」全國巡迴座談會，黨主席周倪安指出，當今外勞政策，因為「本外勞保障未脫鉤」，導致沒有為國家盡義務的外勞，卻可在勞團蟑螂的指導下，利用勞基法、工會法、就業服務法等漏洞，侵害台灣本土雇主權益，修訂外勞政策迫在眉睫！

座談會由周倪安、台聯黨副秘書長蔡豐文、南部辦公室執行長劉一德、前台北市就服公會理事長官文傑等人擔任講員，邀請鄉親一同探討本外勞未脫鉤、就安基金、逃逸外勞社會問題等人民深受其害的議題。

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周倪安說，「台灣優先、壯大台灣」是台聯黨創黨以來不變的主張。現在的勞動政策，無論是本勞或是雇主，往往要比外勞背起更重的責任，而外勞在部分福利上還享有更大權利，並且有一些不照契約走，來到台灣卻偷跑，這顯然是執政黨左傾過頭的結果。

劉一德表示，現在逃逸外勞所製造的社會問題，諸如販毒、聲色產業、詐騙、洗錢等，都對台灣社會秩序帶來嚴重治安問題，政府應當格外重視。

官文傑是資深仲介業者，他提到早期外勞與雇主有糾紛，勞委會以行政中立來調解。但民進黨政府的外勞政策扭曲，一味傾向外勞權益，多年來雇主繳納的就業安定基金累計約4000億元，卻遭到濫用，質疑錢到底花到哪裡去？

官文傑也指出，政府面對少子化議題時，對於國人的育兒津貼總是錙銖必較，但在補助外勞生育方面，卻極其慷慨，在收容中心待產，1個月可領安定費1萬5千元，嬰兒代養也可以獲得2萬4千元補助，對國人非常不公平。

周倪安強調，台聯黨聲援被迫害的優良本土企業，不應讓特定勞團操作勞資爭議，獲網友在台聯黨臉書留言相挺，凸顯改變外勞政策刻不容緩，民進黨政府應當正視。

前台北市就服公會理事長官文傑（著綠衣、站立者）批民進黨政府的外勞政策扭曲。（台聯黨提供）

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