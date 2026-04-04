白沙屯媽祖進香結緣品曝光！帽夾、LED吊牌最夯 艾草包人氣旺

白沙屯進香結緣品「帽夾」與「LED發光吊牌」。（記者陳冠備攝）

苗栗拱天宮白沙屯媽祖徒步北港進香，12日深夜正式起駕。今年報名「香燈腳」人數創下新高，突破40萬人次。隨著日期臨近，信眾們紛紛準備各式「結緣品」沿途發放，文創業者觀察，今年最夯的進香神器，非「帽夾」與「LED發光吊牌」莫屬。

文創業者指出，今年結緣品種類多達上百種，整體趨勢明顯朝向「輕巧、實用、安全」發展。其中詢問度最高、訂製量最大的，是造型多變的「帽夾」，不僅可夾在進香帽上裝飾，也能固定於頭髮或馬尾，兼具辨識度與便利性，加上價格親民，深受年輕族群喜愛。

請繼續往下閱讀...

此外，針對長途跋涉的安全性，具備多段變色模式的「LED發光吊牌」也是熱門選擇，掛在後背包上，能大幅提升夜間行走的安全性，幾乎成為長途進香的「標配」。

面對進香期間可能的高溫曝曬，涼感袖套、運動毛巾，與摺疊扇等消暑用品，依舊是「結緣品長青樹」，值得注意的是，近年也有大量信眾訂購「艾草包」作為結緣品，主因是香燈腳在長途徒步後，休息時使用艾草包泡腳或泡澡，能達到淨身、安神並舒緩疲勞的效果。

游姓業者說，文創公司今年也與員林大倉文創咖啡合作，準備了500份艾草包跟香燈腳結緣，即日起，凡是報名進香的信眾，憑隨身臂章即可至店內免費兌換一份，送完為止。

文創業者表示，造型多變的「帽夾」，兼具辨識度與便利性，加上價格親民，深受年輕族群喜愛。（記者陳冠備攝）

近年也有大量信眾訂購「艾草包」作為結緣品。（記者陳冠備攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法